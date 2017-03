Trung Quốc: Bão Utor lên mức nguy hiểm nhất

Khu vực có thể bị ảnh hưởng do bão Utor. Ảnh: AccuWeather.com



Theo Nguyễn Vũ (Chinhphu.vn)

Theo THX, bão Utor (Việt Nam gọi là bão số 7 trên Biển Đông) có thể ​​sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc từ tối nay (14/8) và sáng sớm mai (15/8).Cục Quản lý Đại dương Nhà nước Trung Quốc cuối ngày hôm qua (13/8) đã ban hành lệnh khẩn cấp đôn đốc các đoàn công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai. Chính quyền các địa phương có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bão Utor cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo lệnh trên.Cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay, bão Utor có thể gây sóng cao tới 11m ở khu vực Bắc Biển Đông và sóng cao 6m sẽ xuất hiện tại các khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông.Hiện dịch vụ vận tải ở các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã bị gián đoạn do ảnh hưởng từ bão Utor. Hơn 1.900 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Sanya Phoenix do 28 chuyến bay bị hủy bỏ. Tại sân bay quốc tế Haikou Meilan, 26 chuyến bay đã bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến hơn 1.200 hành khách. Dịch vụ tàu cao tốc trên bờ biển phía Đông đảo Hải Nam đã bị đình chỉ.Cơ quan kiểm soát lũ lụt ở Hải Nam đã được yêu cầu sơ tán người dân địa phương, nơi có thể bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão này.Theo dự báo mới nhất của trang tin khí tượng AccuWeather.com, bão Utor sẽ tiếp tục di chuyển trên Biển Đông về phía Đông Nam Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào khu vực này trong chiều nay (14/8).Bão Utor có thể gây mưa lớn, từ 6-12 inch (khoảng từ 152 - 300mm) ở những nơi tâm bão đi qua.Một số địa phương miền Nam Trung Quốc và Việt Nam có thể bị lũ lụt đe dọa.Còn ở miền Bắc Philippines, đã có ít nhất 6 người chết và 30.000 gia đình phải di dời do mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng bão Utor, cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão năm nay ở Philippines.