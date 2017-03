Trung Quốc bắt blogger làm lộ tin về vụ Bạc Hy Lai

Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, trong một kỳ họp Quốc hội thường niên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 6/3/2011 Ảnh: AFP

Người đàn ông có tên Mao bị tạm giữ 7 ngày vì "cố ý rò rỉ bí mật an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng", theo nhật báo Chengdu Daily ở tây nam Trung Quốc. Mao hôm 12/10 đã ký vào giấy chấp nhận hình phạt và bị công an giải đi.

Tờ báo Trung Quốc cho hay một nhân viên hàng không đã đưa thông tin về chuyến bay tới Bắc Kinh của Vương Lập Quân, khi đó là cánh tay phải của Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai cho người bạn làm ở khách sạn. Người bạn tên Mao này sau đó đăng tải thông tin lên mạng hồi tháng hai. Theo The Times of India, thông tin bị rò rỉ chứng minh rằng ông Vương đã bị bắt giam từ lâu, trước khi công chúng chính thức được thông báo.

Cựu giám đốc công an Trùng Khánh đã bay tới Bắc Kinh cùng thứ trưởng bộ Công an hồi tháng hai, sau khi rời lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Tại Bắc Kinh, ông Vương đã hỗ trợ công tác điều tra, khiến Bí thư thành ủy Trùng Khánh lúc đó là Bạc Hy Lai bị cách chức. Bloomberg cũng từng nghi ngờ ông Vương ngồi ghế hạng nhất cùng thứ trưởng bộ Công an trong một chuyến bay từ Thành Đô tới Bắc Kinh, dựa trên một trang web chính thống đăng tải các thông tin về vé máy bay.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Trùng Khánh sáng 8/2 thông báo Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an thành phố, đã được nghỉ phép "vì lý do sức khỏe". Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/2 thừa nhận chuyến viếng thăm lãnh sự quán Mỹ của Vương và nói rằng vấn đề “đang được điều tra”.

Việc Vương đến lãnh sự quán Mỹ đã làm lộ ra một trong những bê bối lớn nhất ở Trung Quốc nhiều chục năm qua. Tại lãnh sự quán Mỹ, Vương Lập Quân đã cung cấp thông tin về việc vợ của Bạc Hy Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Sau đó, bà Cốc Khai Lai, vợ Bạc Hy Lai đã bị kết án tử hình hoãn thi hành hai năm. Còn bản thân ông Vương đi tù 15 năm vì tội thu lợi cá nhân, đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, chủ yếu liên quan đến việc che đậy vụ giết người của bà Cốc. Ông Bạc tháng trước bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và đang đối mặt với hàng loạt tội danh, trong đó có tham nhũng và quan hệ bất chính.

Theo Trọng Giáp (VNE)