Trung Quốc: Bắt đối tượng dọa đánh bom máy bay

Đối tượng Hùng Nghị, 29 tuổi, bị bắt tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) trong ngày 1/9 sau khi cảnh sát lần theo một cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom một chuyến bay xuất phát từ sân bay Thâm Quyến ngày 30/8.



Đối tượng khai nhận đã gọi điện đe dọa có chất nổ trên chuyến bay của hãng Hàng không Thâm Quyến này.



Vì cú điện thoại đó, chuyến bay trên sau khi cất cánh được 45 phút đã phải đổi lộ trình và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vũ Hán Thiên Hà tại thành phố Vũ Hán.



Cảnh sát sau đó đã kiểm tra toàn bộ máy bay cũng như hành lý của hành khách, song không phát hiện thấy chất nổ hoặc vật liệu nguy hiểm nào.



Vụ việc trên xảy ra một ngày sau vụ một máy bay của hãng Hàng không Trung Quốc (Air China) đi New York, Mỹ phải quay trở lại thủ đô Bắc Kinh do nhận được thông tin đe dọa tương tự.



Sau khi cảnh sát xác định trên máy bay không có vật hiệu nguy hiểm, chuyến bay đã tiếp tục hành trình tới New York.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ đe dọa nói trên, trong khi giới chức sân bay Bắc Kinh thông báo sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh.



Hồi tháng 6 vừa qua, 6 đối tượng dân tộc thiểu số Ngô Duy Nhĩ ở Trung Quốc đã tìm cách cướp một máy bay nội địa của hãng hàng không Thiên Tân đi thành phố Urumchi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, nhưng phi hành đoàn và hành khách đã phá được âm mưu này.





Theo TTXVN