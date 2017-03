Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước bạo lực tại Syria

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Trung Quốc hết sức quan ngại trước diễn biến bạo lực ở Syria. Chúng tôi cho rằng tình hình tại đây đã ở thời điểm sống còn. Chúng tôi hy vọng các bên ở Syria làm mọi điều có thể để bảo vệ dân thường".



Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh một ngày trước, ngày 12/6, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous khẳng định cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Syria đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện, trong đó chính phủ đang tìm cách giành lại những vùng đô thị rộng lớn bị rơi vào tay phe đối lập.



Trung Quốc, thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã tái khẳng định quan điểm phản đối nước ngoài can thiệp và dùng vũ lực để thay đổi chế độ ở Syria.



Bắc Kinh cũng hối thúc các bên xung đột ở Syria thực thi kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan, Đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL) về Syria.



Trong khi đó, phát biểu tại Thụy Sĩ ngày 12/6, ông Annan kêu gọi các quốc gia nhiều ảnh hưởng trên thế giới cần gia tăng sức ép thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm ở Syria nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang.



Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp của nhóm liên lạc theo sáng kiến của Nga "sẽ sớm diễn ra".



Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva đã sẵn sàng tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề Syria với sự tham gia của Iran, nước láng giềng có ảnh hưởng đối với Damascus.



Liên quan đến tin nói rằng Nga có thể đang đưa máy bay trực thăng chiến đấu sang Syria, ngày 13/6, công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport khẳng định họ "không cung cấp những vũ khí và kỹ nghệ quân sự trái với những yêu cầu về an ninh của Liên hợp quốc," song không cho biết chi tiết.



Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về thông tin này.





