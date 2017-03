Trung Quốc: Cán bộ không được quan liêu, lãnh đạm

Sau một số vụ xung đột vừa qua giữa cán bộ cơ sở và người dân, báo chí Trung Quốc đã phân tích: Nguyên nhân châm ngòi từng vụ khác nhau nhưng nguyên nhân sâu xa lại giống nhau. Đó là lợi ích của quần chúng lâu ngày không được giải quyết trong khi cán bộ lại lãnh đạm và lạm dụng chức quyền.

Hòa giải kịp thời

Trở lại sự kiện ngày 28-6 tại huyện Ung An, tỉnh Quý Châu (một số người dân bị kích động đã đập phá các cơ quan huyện vì không đồng ý với kết quả giám định tử thi một nữ sinh), trước đó tại huyện có trên 20 vụ tranh chấp lớn nhưng không được hòa giải kịp thời.

Huyện Ung An giàu tài nguyên khoáng sản. Mấy năm gần đây xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong tranh chấp quyền khai thác mỏ, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và hỗ trợ người dân di dời.

Tại thôn Đại Bình, thị trấn Ngọc Sơn, người dân đã nhiều lần tranh chấp với chủ khai thác mỏ và đã xảy ra nhiều lần xung đột. Lần nọ, chủ mỏ thuê hơn 20 người đánh nhau với dân thôn, còn dân thì chặn đường vào mỏ. Chính quyền hòa giải không đến nơi đến chốn. Chuyên viên nghiên cứu Vu Kiến Vanh (Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) nhận xét:

+ Khi quần chúng không tin, không phục chính quyền cơ sở thì việc phát sinh sự kiện xung đột ngày 28-6 là điều tất yếu. Một khi quan hệ giữa quần chúng và chính quyền căng thẳng cao độ, bất kỳ việc nhỏ nào cũng có thể tạo ra hành động quá khích không đáng có.

Sự kiện ở huyện Mạnh Liên (tỉnh Vân Nam) ngày 19-7 cũng thế. Hơn 500 công nhân cao su xung đột với công an là do lợi ích của họ không được giải quyết trong thời gian dài, từ đó họ mâu thuẫn với công ty cao su rồi chuyển sang mâu thuẫn với chính quyền cơ sở. Nhìn tổng thể, giáo sư Hạ Học Loan (khoa Xã hội Đại học Bắc Kinh) bình luận:

+ Chính quyền không được bàng quan với lợi ích thiết thân của quần chúng, ngược lại phải kịp thời giải quyết. Khi mâu thuẫn nổi rõ, cán bộ không nên trốn tránh mà cần mạnh dạn đối mặt mâu thuẫn để hòa giải. Thực tế khi lợi ích người dân không được giải quyết công bằng thì thái độ lãnh đạm của một số cán bộ chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Tác phong làm việc quan liêu đó có liên quan đến cơ chế bổ nhiệm cán bộ, vì vậy cơ chế này phải được sửa đổi, phải công khai và có quần chúng địa phương tham gia góp ý.

Tránh làm việc quan liêu

Nhìn lại sự kiện huyện Ung An ngày 28-6, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quý Châu Thạch Tông Nguyên rút ra bài học kinh nghiệm:

+ Nên cẩn trọng khi sử dụng lực lượng công an và nên xem đó là biện pháp cuối cùng khi không còn áp dụng các biện pháp nào khác. Đừng bao giờ mỗi chút lại đưa công an lên tuyến đầu, càng không được dùng thủ đoạn chính trị để đối phó với dân.

Chính ông Khôn Quý Vinh (nguyên cục trưởng Cục Công an huyện Ung An, bị cách chức sau sự kiện huyện Ung An) đã thừa nhận sai lầm:

+ Chúng tôi đã lựa chọn sai phương pháp. Sử dụng công an là việc làm đắc tội với quần chúng. Tôi thay mặt những người có liên quan thành thật xin lỗi người dân địa phương.

Một vấn đề nữa trong sự kiện huyện Ung An là thông tin trái chiều chưa được kiểm chứng lại lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quần chúng không thể hiểu rõ sự việc qua mớ thông tin hỗn độn ấy trong bối cảnh dân không tin chính quyền cơ sở. Chuyên viên nghiên cứu Vu Kiến Vanh nhận định:

+ Một số chính quyền cơ sở có thói quen: Trước bất kỳ thông tin bất lợi nào thì đầu tiên là phong tỏa, còn thành tích thì phóng đại, vấn đề lớn biến thành nhỏ, chỉ báo tin vui, không báo tin xấu. Xảy ra vấn đề thì sợ, che đậy, việc nhỏ không báo cáo, việc lớn dẹp xong mới báo cáo, nếu không dẹp được thì cấp báo lên trên, lúc đó là nước sôi lửa bỏng thì làm gì còn cơ hội để hòa giải mâu thuẫn.