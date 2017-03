Trung Quốc: Cháy lớn tại một trung tâm thương mại

Hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng 60 xe cứu hỏa đã điều động để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do tòa nhà được xây dựng từ những vật liệu dễ cháy nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn. Sau 12 giờ nỗ lực, sáng 29/3, lực lượng cảnh sát đã cơ bản dập tắt được đám cháy.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và của sau vụ hỏa hoạn. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc này.

Hiện trường đám cháy. Nguồn: Xinhua

Trung tâm thương mại Điền Nguyên được đưa vào sử dụng năm 1995, là nơi cung cấp các loại vật dụng hàng ngày lớn nhất ở tỉnh Cát Lâm. Trong trung tâm có ba chợ và một khu thương mại với tổng diện tích mặt bằng 10.000m2. Ngoài ra, Trung tâm thương mại Điền Nguyên còn có hai kho hàng lớn với diện tích 8.000m2 mỗi kho.

Ngày 29/3, lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để cứu 153 người còn đang bị mắc kẹt trong hầm khai thác than Vương Gia Lĩnh ở tỉnh Sơn Tây (phía Bắc Trung Quốc), do nước ngầm phun trào làm ngập mỏ.

Sở Giám sát An toàn lao động tỉnh cho biết có tổng cộng 261 công nhân đang làm việc trong mỏ than này khi tai nạn xảy ra. Hơn 100 công nhân đã kịp thoát ra an toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện mọi biện pháp để khẩn trương cứu những công nhân còn mắc kẹt.

Trung Quốc có sản lượng khai thác than lớn nhất thế giới và cũng là nước có nhiều vụ tai nạn hầm mỏ nhất thế giới, với 2.631 người thiệt mạng do tai nạn hầm mỏ năm ngoái. Hồi tháng 2/2005, có 214 công nhân thiệt mạng trong một vụ nổ hầm mỏ ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.

Vụ nước tràn vào hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông tháng 8/2007 cũng khiến 172 công nhân thiệt mạng./.

Theo TTXVN