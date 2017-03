Trung Quốc: Cụ già bị vùi lấp hơn 11 ngày

Cụ già Tiêu Trí Hộ bị liệt hai chân nên suốt ngày nằm trên giường. Khi động đất xảy ra, căn nhà sập đè lên người cụ, rất may cụ không bị thương. Cụ bà không đủ sức đi tìm người cứu giúp, chỉ đành hai bữa mang cơm nước cho cụ ông ăn để duy trì mạng sống.

Chiều hôm qua (25-5), một dư chấn động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra tại vùng động đất tỉnh Tứ Xuyên. Dư chấn làm rung rinh một số nhà cao tầng ở Bắc Kinh cách đó 1.300 km.

Tính đến chiều hôm qua, theo số liệu thống kê có 62.664 người chết trong động đất, 358.816 người bị thương, 23.775 người mất tích.

Trong thời gian sau động đất, Cục Công an TP Giang Du đã bắt giữ sáu nghi can liên quan đến tội phạm mua bán trẻ em. Năm bé sơ sinh được giải cứu, trong đó em bé nhỏ nhất mới được 10 ngày tuổi. Sáu nghi can gồm năm phụ nữ người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 20 đến 35 và một nam giới.

Một bà chủ nhà trọ đã đi báo án sau khi quan sát thấy nhóm người trên mỗi người ẵm một đứa trẻ, không đến đăng ký xin lều trại và lương thực cứu trợ của chính phủ mà lại vào nhà trọ. Khi nói chuyện với nhau nhóm người này dùng tiếng dân tộc. Các em bé ngủ li bì không thấy tỉnh hay kêu khóc.

Nhóm mua bán trẻ em khai nhận sau khi vận chuyển trót lọt các em ra khỏi vùng bị nạn sẽ được trả công mỗi em 1.500 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng VN).