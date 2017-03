Trung Quốc: Đã có hơn 8.500 trẻ em mắc bệnh tay-chân-miệng

Tính đến chiều ngày 5-5, con số trẻ em bị nhiễm bệnh tay-chân-miệng (HFMD) ở Trung Quốc đã lên đến hơn 8.531 người, trong đó chỉ riêng ở tỉnh An Huy là hơn 5.151 người. Tất cả những trẻ em này đều dưới sáu tuổi, trong đó đa số là dưới hai tuổi. Bệnh tay-chân-miệng do nhiều virus đường ruột gây ra nhưng phổ biến là virus EV71 và virus Coxsackievirus. Tổng cộng đến nay đã có 26 trẻ em chết vì căn bệnh này và tất cả đều nhiễm virus EV71. Ca chết mới nhất là một trẻ em ở tỉnh Triết Giang. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cơn bùng phát dịch bệnh tay-chân-miệng có thể lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Bộ Y tế Trung Quốc đã thành lập đội đặc trách do Bộ trưởng Y tế Trần Túc đứng đầu để liên lạc với các quan chức y tế địa phương nhằm giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Trung Quốc cũng đưa nhiều nhân viên y tế đến các trường tiểu học và mẫu giáo ở những nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng để hướng dẫn các giáo viên về vệ sinh và cách ngăn ngừa dịch bệnh tay-chân-miệng cho trẻ em.