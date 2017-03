Trung Quốc: Dân không tín nhiệm cán bộ cơ sở

- Ngày 19-7, tại huyện Mạnh Liên (tỉnh Vân Nam), hơn 500 công nhân cao su bao vây và tấn công làm 41 công an bị thương, chín xe công an bị đập nát. Công an dùng súng tự vệ khiến hai công nhân chết, 15 công nhân bị thương. - Ngày 3-7, tại huyện Phủ Cốc (tỉnh Thiểm Tây), một nông dân lái xe chở nông sản chạy trốn công an kiểm tra đã nhảy xuống sông chết. Sau đó, người dân đã vây chặn và đập nát xe công an. - Ngày 28-6, một số dân ở huyện Ung An (tỉnh Quý Châu) vì bất mãn với kết quả giám định cái chết của một học sinh nữ đã bị các phần tử xấu kích động, tập trung bao vây và tấn công các cơ quan chính quyền huyện.