Trung Quốc: Đánh bom sân bay để giải tỏa uất ức

Tân Hoa Xã xác nhận vụ nổ xảy ra tại nhà ga số 3 vào lúc 18 giờ 24 phút (giờ địa phương) và thủ phạm là Ký Trung Tinh, 34 tuổi, người từng hành nghề xe ôm không phép ở tỉnh Sơn Đông. Vụ nổ chỉ khiến thủ phạm bị thương.

Ông Ký Trung Tinh cầm một gói màu trắng trên tay ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: WEIBO

Viết trên blog trước khi thực hiện vụ tấn công, Ký Trung Tinh nói rằng ông muốn phản đổi hành vi ngược đãi của công an ở TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông đối với mình vào năm 2005. Hôm xảy ra vụ việc, vì sợ bị công an kiểm tra giấy tờ hành nghề nên ông Ký bỏ chạy, va chạm với xe công an và ngã xuống đường. Theo cáo buộc của ông Ký, những người này đã đánh đập ông đến tàn phế 2 chân. Sau đó, ông Ký nhiều lần đi kiện nhưng không có kết quả.

Trang mạng Sina dẫn lời bác sĩ cho biết quả bom tự chế khiến tay của thủ phạm bị thương song tính mạng “không gặp nguy hiểm”. Giới truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích ông Ký và xem hành động đánh bom giải tỏa uất ức là nguy hiểm.