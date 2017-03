Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài vượt 50 tỷ USD

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Đây là số đầu tư trực tiếp phi tài chính, không bao gồm đầu tư của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và chứng khoán.



Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư ra nước ngoài của nước này trong năm 2009 đạt 43,3 tỷ USD, đứng thứ năm thế giới trong lĩnh vực này.



Dự kiến năm 2011 đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2010.



Năm 2010 Trung Quốc tiếp nhận 110 tỷ USD đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Hiện Bắc Kinh đang khuyến khích các công ty trong nước tăng cường đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm những tranh cãi về thương mại đồng thời giảm phụ thuộc nặng nề vào đầu tư trong nước.



Bộ Thương mại Trung Quốc dự kiến trong 5 năm tới FDI vào Trung Quốc và đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài có thể tương đương nhau do Bắc Kinh tạo thuận lợi hơn cho các công ty đầu tư ra nước ngoài.



Tân Hoa xã đưa tin Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường quy chế đối với đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản của nước này nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ.



Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư liên quan tới các nguồn vốn nước ngoài vào bất động sản, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro trong lĩnh vực này.



Các nhà kinh doanh bất động sản sử dụng vốn nước ngoài không được phép thu lợi nhuận từ việc mua đi bán lại các dự án bất động sản.



Bộ Thương mại cũng yêu cầu chính quyền địa phương kiểm soát các công tư đầu tư có vốn nước ngoài, không cho phép các công ty này tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản tại Trung Quốc.



FDI vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2010 đạt 20,1 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng FDI chỉ tăng 17,7%.



Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), giá bất động sản tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc tăng 7,7% trong năm nay./.

