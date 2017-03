Trung Quốc điều tra gian lận chứng khoán

* Bộ Công an lập tổ công tác “giải cứu thị trường chứng khoán”.





Nhà đầu tư đau đầu tìm kế sách tại sàn giao dịch chứng khoán ở TP Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Ảnh: chinanews.com

Trước đó, ngày 10-7, tổ công tác “giải cứu thị trường chứng khoán” của Bộ Công an do Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Khánh Phong dẫn đầu đã đến Thượng Hải. Tham gia tổ này còn có Thứ trưởng Bộ Công an Phó Chính Hoa.

Tổ công tác cùng Ủy ban Quản lý giám sát chứng khoán thẩm tra hơn 10 công ty giao dịch chứng khoán và các cá nhân có hành vi vi phạm như bán khống cổ phiếu chứng khoán.

Các đối tượng này bị Bộ Công an Trung Quốc để mắt từ sau phiên giao dịch hôm 8-7.

Trong phiên giao dịch hôm 8-7, chỉ số chứng khoán tại Thượng Hải giảm mạnh 5,91%. Hơn 900 cổ phiếu bị ngừng giao dịch, trong đó có các cổ phiếu thượng hạng (cổ phiếu blue chip có tính ổn định của các công ty có thành tích tốt) của các công ty lớn như Công ty TNHH Cổ phần Chứng khoán Trung Tín (CITIC), Tập đoàn Bảo hiểm Bình An Trung Quốc, Tập đoàn Hóa chất và dầu khí Trung Quốc (Sinopec).

Hôm trước đó (7-7), các cổ phiếu này đều phát sinh giao dịch thành công. Ví dụ cổ phiếu của Tập đoàn Bảo hiểm Bình An Trung Quốc phát sinh lượng giao dịch thành công lên tới 68,9 tỉ nhân dân tệ (243.492 tỉ đồng VN), lập kỷ lục giao dịch thành công trong ngày tính từ đầu năm trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Song song theo đó, Ủy ban Quản lý giám sát chứng khoán đã công bố báo cáo “Chỉnh đốn các hành vi vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán”.

Báo cáo ghi nhận thị trường chứng khoán ổn định trở lại kéo theo các hành vi gian lận chứng khoán cũng hoạt động trở lại.

Một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng hệ thống thông tin để lập tài khoản chứng khoán khống, mượn tài khoản chứng khoán của người khác hoặc cho thuê tài khoản, góp vốn… nhằm thực hiện đại lý giao dịch chứng khoán.

Hành vi này gây tổn thất cho nhà đầu tư hợp pháp, gây nhiễu loạn nghiêm trọng thị trường cổ phiếu.

Ủy ban Quản lý giám sát chứng khoán đề ra nhiệm vụ cho từng cơ quan cấp dưới như sau:

- Các cơ quan giám sát, quản lý chứng khoán cấp dưới thực hiện giám sát hành vi truy cập hệ thống thông tin của các công ty chứng khoán từ bên ngoài, điều tra nội bộ công ty chứng khoán. Nhiệm vụ này phải hoàn thành vào cuối tháng 7-2015.

- Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc sẽ thực hiện công tác đánh giá hoạt động của các công ty chứng khoán, bắt đầu triển khai từ tháng 8-2015.

- Công ty thống kê đăng ký chứng khoán Trung Quốc phải tuân thủ quy định Luật Chứng khoán, thực hiện nghiêm chỉnh đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân thật, quản lý chặt chẽ tài khoản chứng khoán, kiểm tra đăng ký mới và tình hình sử dụng tài khoản đối với một số công ty giao dịch đặc thù.

Nghiêm cấm các giao dịch chứng khoán trái phép dưới các hình thức như mở tài khoản con, tài khoản chi nhánh, tài khoản khống.

- Các công ty chứng khoán khi mở tài khoản cho khách hàng phải kiểm tra thông tin cá nhân, tuyệt đối không cho người khác sử dụng tài khoản vốn, tài khoản chứng khoán của khách hàng công ty.