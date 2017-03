Trung Quốc điều tra về vi phạm an toàn thực phẩm

Một siêu thị ở Trung Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Khâu Học Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc cho biết trong những người bị điều tra có 18 người bị cáo buộc nhận hối lộ và 37 người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm. Ông cho biết trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tập trung vào đấu tranh với tội phạm an toàn thực phẩm có liên quan đến các cán bộ địa phương.



Trong quá trình điều tra đã phát hiện nhiều người lạm dụng quyền hạn, nhận hối lộ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia kinh doanh thực phẩm.



Việc làm thiếu trách nhiệm của các viên chức trong lĩnh vực này thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Điển hình như tại thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, hai nhân viên thuộc cơ quan quản lý chăn nuôi đã không tiến hành kiểm tra chất clenbuterol, chất kích thích tăng trưởng bị cấm trong chăn nuôi, dẫn đến việc thịt lợn bị nhiễm độc được đưa vào sử dụng tại các nhà máy chế biến thực phẩm, gây thiệt hại hơn 30 triệu nhân dân tệ (4,6 triệu USD).



Cùng ngày, tại cuộc họp báo về an toàn thực phẩm ở thành phố Thượng Hải, thị trưởng Hàn Chính cam kết chính quyền thành phố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó sẽ thành lập một Ủy ban giám sát về an toàn thực phẩm và phạt nặng các doanh nghiệp vi phạm.



Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã thụ lý điều tra hơn 1.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, hơn 200 người đã bị bắt giữ vì sản xuất và bán các loại thực phẩm không an toàn./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)