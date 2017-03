Trung Quốc điều tra vụ “nhà tù đen”

Ở Trung Quốc, tạp chí tài chính Tài Kinh số ngày 13-9 đã phát pháo đầu tiên về nhà tù đen của Công ty An Nguyên Đỉnh. Tờ Đô Thị Phương Nam báo số ngày 25-9 tiếp tục mở rộng sự kiện với bài viết về chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc công ty bị bắt. Ngày 22-9, nhiều sĩ quan công an đến tòa soạn tạp chí Tài Kinh buộc phải tiết lộ nguồn cung cấp thông tin về Công ty An Nguyên Đỉnh. Tạp chí công bố sự kiện trên. Hôm sau, đích thân tân giám đốc Công an TP Bắc Kinh đứng ra xin lỗi.