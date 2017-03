Trung Quốc: Đường sắt bắt đầu hoạt động trở lại

Hôm qua (1-2), tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu (tuyến huyết mạch Bắc-Nam) bị tê liệt một tuần nay do các đợt băng tuyết nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua đã được khôi phục từng phần. Trước đó, đã có tám sân bay hoạt động trở lại sau khi các chuyến bay đến 10 tỉnh và thành phố bị hủy do thời tiết.

Hôm 31-1, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã đến thị sát mỏ than ở Đại Đồng (tỉnh Sơn Tây) và cảng vận chuyển than Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc). Ông chỉ thị phải bảo đảm sản xuất và vận chuyển than để ổn định tình hình điện trong điều kiện thời tiết xấu hiện nay.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã đến thị sát Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) và đến thăm hành khách bị kẹt tại ga tàu hỏa Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Vào thời điểm đó có 217.000 hành khách bị kẹt lại do tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu ách tắc. Hầu hết hành khách đang trên đường về quê nghỉ Tết.

Bộ Đường sắt đã cam kết sẽ đưa toàn bộ hành khách bị kẹt tại tỉnh Quảng Đông (khoảng hai triệu người) về quê trước Tết. Dự kiến mỗi ngày sẽ có 400 đoàn tàu tăng cường chạy tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu và tuyến Bắc Kinh-Cửu Long.

Quân đội đã nhận được lệnh phải phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác khắc phục thiên tai và cứu trợ. Đêm 31-1, không quân đã điều động bốn máy bay Ilyushin II-76 chở hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Nam. Đến nay đã có 230.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang cùng với 303.000 người thuộc lực lượng bán vũ trang tham gia cứu trợ.

Tổng cục Kiểm tra giám sát chất lượng quốc gia cũng đã phát thông báo khẩn cấp yêu cầu các cơ quan trực thuộc tăng cường kiểm tra để ngăn ngừa thực phẩm và dược phẩm kém chất lượng tuồn ra thị trường.

Theo báo cáo sơ bộ, tính từ ngày băng tuyết rơi 10-1 đến cuối tháng 1-2008, đã có 38 người chết, hơn 77 triệu người trong 14 tỉnh ở miền Trung và miền Nam bị ảnh hưởng. Hơn 6,87 triệu ha đất canh tác bị ảnh hưởng, 735.333 ha hoa màu bị thiệt hại. 107.000 căn nhà bị sập, 399.000 căn nhà bị hư hại. 17 tỉnh thành và khu tự trị bị mất điện. Mạng lưới điện ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông bị thiệt hại nặng nề.

Dự báo băng tuyết và không khí lạnh sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới tại Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây.