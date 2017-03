Trung Quốc: Giữ mức tăng trưởng thu nhập 6%/năm

Nghị quyết về vấn đề trọng đại tiến hành cải cách nông thôn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 19-10 đã xây dựng cương lĩnh trong công cuộc cải cách nông thôn từ nay đến năm 2020. Nghị quyết đã xác định phải xây dựng một ngành nông nghiệp hiện đại phát triển, nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp của ngành nông nghiệp.

Hiện đại hóa thế nào?

Trung Quốc là nước lớn với dân số hơn 1,3 tỷ người. Hiện nay, do quy mô kinh doanh đất đai nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp, hiệu quả sản xuất thấp nên Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn tự cung cấp lương thực.

Do vậy, nghị quyết yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp để nâng cao hiệu suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Lý do: Bảo đảm tỷ lệ tự cung cấp lương thực phấn đấu đạt 95% và an toàn lương thực; đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm nông nghiệp đang cao hơn do mức sống của người dân ngày càng nâng cao. Có bốn biện pháp hiện đại hóa nông nghiệp:

Thứ nhất, nhanh chóng chuyển đổi phương thức phát triển nông nghiệp dựa trên các yêu cầu sản lượng cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao, bảo vệ môi trường và an toàn. Ứng dụng khoa học kỹ thuật để từ đó nâng cao tỷ lệ hiệu quả sản xuất của đất đai, tỷ lệ sử dụng nguồn vốn và năng suất lao động.

Thứ hai, điều chỉnh kết cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở an toàn lương thực và cung cấp có hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

Thứ ba, công nghiệp hóa nông nghiệp và doanh nghiệp hóa nông nghiệp. Dựa trên nguyên tắc “dân làm, dân quản lý, dân thu lợi” để khích lệ nông dân lập doanh nghiệp, khôi phục các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc thù, doanh nghiệp gia công, doanh nghiệp lưu thông sản phẩm nông nghiệp.

Thứ tư, nỗ lực phát triển ngành nông nghiệp sinh thái, đầu tư vào ngành nông nghiệp truyền thống chủ yếu chỉ sử dụng lao động, phân bón và thuốc nông nghiệp.

Phát triển hợp tác xã

Ông Tống Hồng Viễn (chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu chính sách thuộc Bộ Nông nghiệp) nhận định: Về chế độ đất đai nông thôn, nghị quyết đề cập đến việc xây dựng hai thị trường: Thị trường lưu thông, chuyển nhượng quyền kinh doanh bao thầu đất đai và thị trường sử dụng đất thống nhất giữa nông thôn và thành thị.

Đối với thị trường lưu thông, chuyển nhượng quyền kinh doanh bao thầu đất đai, nghị quyết đã cho phép nông dân có quyền lưu chuyển quyền kinh doanh bao thầu đất đai dưới nhiều hình thức (cho thuê, chuyển nhượng, chuyển bao thầu, đổi lẫn nhau...).

Tuy nhiên, nghị quyết yêu cầu phải cải cách kết cấu tổ chức nông nghiệp vì đến nay, do tình trạng phân tán sản xuất nhỏ tại nông thôn nên khó có thể phổ cập khoa học kỹ thuật tiên tiến và là chướng ngại vật trong việc thúc đẩy hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp.

Trước mắt, nghị quyết khích lệ phát triển các loại hình hiệp hội chuyên ngành và tổ chức kinh tế hợp tác chuyên ngành nông dân trên cơ sở ổn định và hoàn thiện chế độ kinh doanh bao thầu gia đình; chú trọng phát triển hộ chuyên sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu như lương thực, dầu thực vật..., trong đó hợp tác xã nông dân là chủ thể.

Quê và tỉnh là một

Cơ chế nhị thể thành thị-nông thôn chính là nút thắt cổ chai trong vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân). Để giải quyết triệt để vấn đề này, có những điểm trong nghị quyết cần lưu ý:

- Xây dựng chế độ hộ khẩu thống nhất giữa thành thị và nông thôn: Hiện quyền lợi của người dân có hộ khẩu thành phố và hộ khẩu nông thôn không đồng nhất. Điều này không phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Do đó, bắt buộc phải xây dựng chế độ quản lý nhân khẩu thống nhất với mục tiêu trọng tâm là quản lý chứng minh thư.

- Xây dựng cơ chế bảo hiểm, dịch vụ cộng đồng và cơ sở hạ tầng thống nhất giữa thành thị và nông thôn: Gồm thống nhất các chế độ về giáo dục văn hóa, bảo hiểm y tế, bảo đảm việc làm, bảo hiểm xã hội...

- Xây dựng cơ chế lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành thị kéo nông thôn phát triển.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người của nông dân. Như vậy, trong vòng 12 năm, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của nông dân phải đạt gần 6% nếu giá cả không thay đổi.