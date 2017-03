Trung Quốc: Hàng trăm chuyến bay bị hủy vì khói bụi dày đặc

Khói bụi ô nhiễm ngày 29/1 che mờ quảng trường Thiên An Môn

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua bầu không khí tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và các khu vực lân cận bị khói bụi ô nhiễm bao phủ. Một lần nữa, chính quyền địa phương phải cảnh báo người dân nên ở trong nhà.





Theo quan sát của phóng viên AP, các tòa nhà tại Bắc Kinh trong ngày hôm qua đều trở nên mờ ảo bởi những màn khói mù trắng xóa. Người đi bộ phải bịt kín mặt để tự bảo vệ mình khỏi màn sương mù độc hại giữa lúc mùa cao điểm đi lại trước dịp Tết Nguyên đán đang lên cao.





Cảnh báo ô nhiễm không khí của đại sứ quán Mỹ tại đây đã đo được hàm lượng PM2.5, một trong những chất gây ô nhiễm nguy hiểm nhất, ở mức 526 microgram/m khối không khí, nghĩa là vượt cả thang đo tối đa và cao hơn 20 lần so với mức an toàn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo.





Chỉ số PM2.5 do chính quyền Bắc Kinh công bố ở mức thấp hơn con số này, nhưng cũng lên tới 433 microgram/m khối không khí vào chiều qua. Đây đã là mức nghiêm trọng và nó buộc chính quyền phải đề nghị người dân ở trong nhà càng lâu càng tốt. Thông báo cũng cho biết thêm rằng do thời tiết hiện không có gió, tình trạng khói bụi ô nhiễm có lẽ sẽ còn kéo dài.





Liu Peng, nhân viên tại một định chế tài chính ở Bắc Kinh, cho biết anh sẽ giữ đứa con sơ sinh của mình ở trong nhà. “Không khí này chắc chắn là có hại cho sức khỏe của bạn”, Liu nói. “Tôi đạp xe đi làm mỗi ngày và luôn phải đeo khẩu trang. Sự ô nhiễm trong những năm gần đây có lẽ là do sự gia tăng các loại ô tô cá nhân và xe công vụ”.





Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tầm nhìn tại một số khu vực phía Đông Trung Quốc đã giảm xuống dưới 100m. Đây chính là nguyên nhân khiến hơn 100 chuyến bay tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị hủy bỏ. Tại Bắc Kinh con số này là 33 trong khi Thanh Đảo và Tế Nam lần lượt có 20 và 13 chuyến bay bị hủy vì khói bụi.





Việc nhiều chuyến bay bị hủy giữa mùa cao điểm đi lại khiến kế hoạch đi nghỉ của rất nhiều người Trung Quốc bị ảnh hưởng. Mỗi năm, hệ thống giao thông nước này thường bùng nổ trước dịp Tết âm lịch khi hàng trăm triệu người có nhu cầu về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch.





Ren Haiqiang, một nhân viên ngân hàng khoảng 30 tuổi cho biết, anh đã đặt vé máy bay rời Bắc Kinh hôm 31/1 để về thăm nhà ở Đại Liên nhưng hiện đang phấp phỏng lo âu chuyến bay sẽ bị hủy. “Đi lại trong dịp lễ Tết thực sự là một thử thách lớn khi phải đi tặng quà và thăm gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng đi máy bay sẽ là cách tốt nhất để trách tắc đường nhưng nếu thời tiết cứ thế này, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn”.





Ô nhiễm không khi từ lâu đã là vấn đề lớn ở Bắc Kinh nhưng chỉ mới năm ngoái chính quyền nước này mới công bố những số liệu về các chất gây ô nhiễm nguy hiểm nhất. Cách đây 2 tuần, tình trạng ô nhiễm là cao nhất khi thiết bị đo hàm lượng các chất PM2.5 lên tới 886 microgram/m khối không khí.

