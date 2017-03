Trung Quốc hoãn hạ thủy tàu sân bay đến tháng 8

Tàu Shi Lang được cho là chuẩn bị được hạ thuỷ.

Hôm qua, báo chí Trung Quốc gần như không đưa tin gì về hoạt động hạ thuỷ chiếc tàu san bay Varyag hay còn gọi là Shi Lang.

Trước đó, trong tháng 6, Trung Quốc đã công khai chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ, tàu Shi Lang nặng 67.500 tấn, chỉ ngắn hơn các tàu sân bay Nimitz của hải quân Mỹ vài mét. Trên thực tế, tàu sân bay của Trung Quốc không phải là tàu mới mà được dựng lại dựa trên con tàu Varyag do Ukraine chế tạo. Bắc Kinh đã mua lại vào năm 1998 khi con tàu này được hoàn thiện 70%.

Tờ Hong Kong Commercial Daily sau đó dẫn các nguồn tin quân sự, đề nghị không nêu tên, nói tàu sân bay này sẽ có chuyến chạy thử ra biển vào ngày 1/7, nhưng sẽ chưa chính thức được hạ thủy cho đến tháng 10.

Tuy nhiên, theo tờ China Times xuất bản bằng tiếng Anh tại Đài Loan ngày 2/7, tờ Hong Kong Commercial Daily vừa xác định là chuyến đi thử nghiệm của chiếc tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên sẽ chỉ có thể được thực hiện sớm nhất là vào tháng 8 tới. “Nguyên nhân là do trục trặc về mặt kỹ thuật cơ khí”, báo viết.



Hong Kong Commercial Daily dẫn lời một quan chức quân sự Trung Quốc thừa nhận: “Vì đây là tàu sân bay đầu tiên của chúng tôi, do đó các trục trặc không phải là bất thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ chính thức công bố lịch trình thử nghiệm con tàu”.



Cũng theo nguồn tin trên, Trung Quốc đang cố gắng để chiếc tàu thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên vào tháng 8, nhưng chưa thể xác định ngày giờ cụ thể, vì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm cả vấn đề thời tiết lẫn bối cảnh quốc tế.



Theo tờ China Times, một số nguồn tin từ Trung Quốc còn cho rằng việc truyền thông quốc tế đang chú mục vào chiếc tàu này, cũng như căng thẳng gần đây tại Biển Đông, có thể khiến giới lãnh đạo Trung Quốc trì hoãn việc hạ thủy con tàu.



Cuối tháng trước, tờ Hong Kong Commercial Daily nói vụ thử được Trung Quốc xúc tiến vào đầu tháng 7 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông trong những tuần gần đây. Quân đội Trung Quốc hy vọng động thái này “sẽ chứng tỏ sức mạnh của Hải quân Trung Quốc để răn đe các nước khác”.

Tin cho biết thời điểm ấn định tiến hành vụ thử cũng để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lưu ý rằng những nhân tố như thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành.

Mặc dù đã được dự đoán từ lâu, song việc Trung Quốc chính thức công bố tàu này đã phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở Biển Đông và khu vực địa-chiến lược Thái Bình Dương. Nhưng giới chuyên gia phương Tây nói tàu sân bay này chủ yếu được sử dụng trong huấn luyện vì việc điều hành nó đòi hỏi kinh nghiệm mà phải cần thời gian mới có thể tích lũy được.

Theo Hà Khoa (Dân trí / Reuters, AFP)