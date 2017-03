Trung Quốc: Khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn động đất

Ngày 13-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng thông báo: “Chúng tôi vô cùng xúc động được tin trận động đất tại Tứ Xuyên đã gây thiệt hại hết sức to lớn cho nhân dân Trung Quốc, làm hàng ngàn người chết và mất tích, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân. Chúng tôi xin gửi đến Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc cùng gia đình những người bị nạn lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Trung Quốc anh em nhất định sẽ nhanh chóng khắc phục được hậu quả trận động đất gây ra, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống”. Trả lời câu hỏi của Báo Pháp Luật TP.HCM về thiệt hại do động đất liên quan đến người Việt Nam tại tỉnh Tứ Xuyên, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết: Theo xác minh ban đầu, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Tứ Xuyên vẫn an toàn. Về tình hình những người Việt khác tại Tứ Xuyên, bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam đang điều tra nắm thông tin.