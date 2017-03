Trung Quốc khó bỏ qua quyền lợi ở biển Đông

* Philippines chỉ trích kế hoạch phát triển Tam Sa.

Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận Ấn Độ có lợi ích tự do hàng hải ở biển Đông và tranh chấp trên biển Đông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tự do hàng hải và an ninh khu vực.

Nhận xét về bộ máy lãnh đạo mới của Trung Quốc, ông nhận định đó là những nhân vật có năng lực, nhận thấy được lợi ích trong việc duy trì quan hệ ổn định với các nước láng giềng và Mỹ, tuy nhiên đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ, họ không dễ bỏ qua những gì mà họ xem là quyền lợi của Trung Quốc.

Ông kêu gọi các bên tranh chấp ở biển Đông kiềm chế và hợp tác để hướng đến thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông. Ông nhấn mạnh vấn đề không phải là tài nguyên dưới lòng biển Đông mà quan trọng là liệu các nước có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, có tôn trọng lẫn nhau hay không và liệu có hay không một hệ thống mà trong đó kẻ mạnh có quyền quyết định còn kẻ yếu phải nhường nhịn.

Trong khi đó theo báo Inquirer (Philippines), ngày 26-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố Philippines đã từng phản đối Trung Quốc lập “TP Tam Sa” và động thái lập “TP Tam Sa” của Trung Quốc là mưu đồ củng cố tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn thái quá ở biển Đông vốn vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển.

Người phát ngôn nhấn mạnh Philippines sẽ thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở biển Đông qua ba tiến trình chính trị, pháp lý và ngoại giao đồng thời hy vọng Trung Quốc xem xét lại lập trường về vấn đề biển Đông và có thể cùng Philippines giải quyết hòa bình tranh chấp bằng luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm phản ứng với phát biểu của Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Tưởng Định Chi. Hôm 23-12, ông này ngang nhiên tuyên bố trên báo Thương Nghiệp Thế Kỷ 21 rằng chính phủ đã phê duyệt kế hoạch chi tối thiểu 1,6 tỉ USD xây dựng một sân bay, một bến tàu và các cơ sở hạ tầng khác ở cái gọi là “TP Tam Sa”.

THẠCH ANH