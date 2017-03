Trung Quốc: Kho thông tin công dân chống tiêu cực

Ngoài ra, việc xây dựng kho dữ liệu thông tin công dân cũng có tác dụng hữu hiệu trong việc phòng chống tiêu cực của quan chức.



Thẻ Value (do bên thứ ba - ngoài ngân hàng và người sử dụng - phát hành như thẻ mua hàng của siêu thị, nhà hàng, thẻ nạp tiền điện thoại di động) vốn bị nước ngoài coi là một công cụ tạo thuận lợi cho hành vi tiêu cực của quan chức và rất dễ dẫn đến việc trốn thuế.



Về vấn đề này, ông Thôi Hải Dung cho biết Trung Quốc đang nghiên cứu chế độ ghi tên thật đối với thẻ Value nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Phương án hiện đã hoàn thành, đang trong quá trình xin ý kiến của các bộ ngành liên quan và sắp tới sẽ đưa ra thực thi trong phạm vi toàn quốc.



Theo đó, những thẻ Value có giá trị từ 10.000 nhân dân tệ trở lên đều phải ghi tên thật của chủ thẻ cũng như các thông tin khác về chứng minh thư, nơi mua thẻ…



Bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ tiến hành giám sát, quản lý đối với thẻ thương mại (Commercial Card, thẻ tín dụng ngân hàng phát hành theo yêu cầu của một công ty nào đó, để nhân viên công ty này sử dụng thanh toán khi đi công tác, công ty trả tiền cho hóa đơn chi bằng thẻ) có giá trị lớn.



Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường quản lý việc thu thuế đối với thẻ Value, nhằm tránh tình trạng trốn thuế và thất thoát thuế. Nhưng về cơ bản, Trung Quốc sẽ vẫn để mở đối với các loại thẻ có giá trị nhỏ như thẻ điện thoại, thẻ giao thông công cộng.



Về việc xây dựng kho dữ liệu thông tin công dân, ông Thôi Hải Dung cho biết, phương án cụ thể về kho thông tin này sẽ được đưa ra vào tháng Sáu và hy vọng sẽ được thực thi vào cuối năm nay.



Kho dữ liệu thông tin công dân xây dựng này được trên cơ sở những thông tin có trong chứng minh thư thế hệ 2 (chứng minh thư có gắn chíp điện tử), gồm số chứng minh thư, vân tay…, bổ sung thêm các thông tin cá nhân khác của người mang chứng minh thư, gồm cả thông tin về tài sản, nhà ở, thu nhập hay các thành viên chủ yếu của gia đình.



Việc này, theo ông Thôi Hải Dung, sẽ có tác dụng hữu hiệu trong việc phòng chống tiêu cực. Ví dụ: Một vị quan chức nào đó thực chất có tới 3 căn nhà, nhưng chỉ đăng ký là có một căn nhà, hai căn nhà còn lại đăng lý bằng tên của người có quan hệ đặc biệt với mình. Bình thường sẽ rất khó điều tra chân tướng, nhưng nếu hệ thống kho dữ liệu thông tin công dân đi vào hoạt động, thông tin của những người thân thuộc của vị quan chức kia đều được hiển thị, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu sự thực.





