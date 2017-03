Trung Quốc "khoe tên lửa liên lục địa bao phủ châu Á"

Tên lửa DF-25 cơ động khi được đặt trên xe vận tải

Được đặt tên DF-25, đây là tên lửa tầm trung do Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) chế tạo. Với tầm bắn 3200 km, DF-25 có thể tấn công hầu như mọi mục tiêu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam.





DF-25 được đánh giá có tính cơ động cao khi được đặt trên loại xe vận tải 10 bánh. Ngoài ra tên lửa này có thể mang 3 đầu đạn thông thường hoặc các đầu đạn hạt nhân để thực hiện tấn công chiến lược và chiến thuật.





Thông tin từ trang web quân sự MissileThreat.com của Mỹ cho thấy DF-25 nhiều khả năng được sử dụng để phòng thủ các nước láng giềng của Trung Quốc như Ấn Độ hay Nga. Tên lửa này cũng có thể được dùng để tấn công các tàu sân bay Mỹ trong trường hợp có đụng độ tại Biển Đông hoặc khu vực phía Đông Trung Quốc.





Theo Want Daily, DF-25 ban đầu được dự tính đưa vào phục vụ PLA năm 2000. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, kế hoạch này bị gián đoạn năm 1996 do khi đó Bắc Kinh tập trung nâng cấp tên lửa liên lục địa chống hạm DF-21. Do đó mãi đến khoảng năm 2004-2005, DF-25 mới được đưa vào biên chế tại quân đoàn pháo binh số 2. Với khả năng mang đầu đạn thông thường cũng có thông tin cho rằng DF-25 có thể được đem xuất khẩu.





Cũng theo nguồn tin trên, để đáp lại sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Nhật Bản đã có kế hoạch mua 4 phương tiện tấn công lội nước AAV-7 từ Mỹ trong năm tới. Các phương tiện này sẽ được trang bị cho các đơn vị phòng thủ mặt đất chịu trách nhiệm phong thủ các đảo xa bờ, bao gồm Senkaku/Điếu Ngư.





