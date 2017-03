Trung Quốc khuyến cáo công dân du lịch tới Nhật

Trong một thông báo đăng trên website riêng, Cơ quan Du lịch quốc gia Trung Quốc nói: "Những du khách hoặc nhóm du khách Trung Quốc hiện đang ở Nhật Bản hoặc đang định tới Nhật Bản nên cảnh giác về an toàn khi đi lại".



Thông báo này khuyên những người đi du lịch nên liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo hoặc các lãnh sự quán ở Nhật trong trường hợp khẩn cấp.



Theo báo Asahi, hôm 29/9, một chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc ở thành phố Fukuoka, phía tây Nhật Bản, đã bị hơn chục ôtô của người Nhật bao vây. Sau đó, nhóm người Nhật phá cửa sổ ôtô du lịch, đá vào thành xe và la hét. Cảnh sát đã tới hiện trường sau đó và chiếc xe buýt rời đi an toàn.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, Jiang Yu, đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những hành động trái phép như vậy, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Nhật Bản phải áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc tại nước này.



Hôm 7/9 vừa qua, Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc cùng toàn bộ thủy thủ đoàn ở ngoài khơi quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.



Sau đó, Nhật thả tàu và 14 thủy thủ nhưng tiếp tục giữ thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng để điều tra thêm. Phía Trung Quốc liên tục đòi tự do cho thuyền trưởng và đã áp dụng một số biện pháp "đáp trả" như ngưng các trao đổi quan hệ song phương ở cấp tỉnh và cấp bộ.



Đến ngày 25/9, Tokyo thả thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng nhưng căng thẳng song phương vẫn không lắng dịu. Chịu tác động nặng nề của tình trạng này là du lịch giữa Nhật và Trung Quốc.



Du lịch giữa Nhật Bản và Trung Quốc chịu tác động nặng nề mặc dầu Nhật Bản đã nới lỏng các quy định cấp thị thực cho công dân Trung Quốc trong tháng 7. Trung Quốc đại lục là nguồn khách du lịch lớn thứ 3 của Nhật Bản sau Hàn Quốc và đảo Đài Loan.





Theo Thanh Hảo (Theo China Daily)