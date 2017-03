Trung Quốc kiểm soát việc bán dao kéo

Bắt đầu từ 1/11, người dân ở Quảng Châu chỉ có thể mua dao nhà bếp và dụng cụ cắt cỡ lớn tại một số cửa hàng nhất định, thông báo mới công bố trong tuần này cho biết.



Bất cứ ai tìm mua dao đều phải trình chứng minh thư, vốn sẽ bị ghi lại thông tin trong hồ sơ của cảnh sát. Chiến dịch kiểm soát này sẽ kéo dài hai tháng, thông báo của cảnh sát cho hay.



Mọi cửa hàng được chỉ định bán những dụng cụ nguy hiểm đều phải lắp camera giám sát và hệ thống an ninh hồng ngoại. Cảnh sát cũng yêu cầu các cửa hàng không bán dao cho thiếu niên và những người bất ổn về thần kinh.



Cư dân Quảng Châu ủng hộ chiến dịch này và cho biết, họ hiểu rằng việc áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt cho Á vận hội là cần thiết và việc kiểm soát mua bán các dụng cụ sắc không ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của họ.



"Trong những dịp như Á vận hội, cảnh sát nên làm mọi việc để bảo đảm an ninh", Li Yayin, 20 tuổi, sinh viên trường đại học công nghệ Quảng Đông cho biết. "Tôi hy vọng, biện pháp đó hữu hiệu".



Một cảnh sát Quảng Châu cho biết, tới giờ cảnh sát chưa nhận được phàn nàn nào về quyết định trên.





Theo Hoài Linh (VNN/ ChinaDaily)