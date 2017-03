Trung Quốc: Lại nổ mỏ than, 13 người thiệt mạng

Theo ông Zhang Guohui, lãnh đạo Phòng an toàn lao động của tỉnh Hà Nam, có khoảng 33 công nhân đang làm việc lúc xảy ra vụ nổ, 22 người may mắn sống sót.



Các vụ nổ khí ga, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các mỏ than của Trung Quốc, làm hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm. Theo tài liệu của cơ quan quản lý an toàn về khai thác than của Trung Quốc, tính riêng năm 2008 số người chết do tai nạn liên quan đến khai thác than đã lên tới 3.215 người.



Mặc dù Trung Quốc đã cố gắng cải thiện tình hình nhưng vẫn chưa giải quyết được nạn khai thác than trái phép không đảm bảo an toàn lao động.



Hiện than vẫn là nguồn nhiên liệu năng lượng quan trọng nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc, cung cấp 70% nhu cầu năng lượng của nước này. Sản lượng khai thác than của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,44 triệu tấn.





Theo NLĐ/ Tân Hoa Xã, BBC