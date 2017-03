Trung Quốc: Lở đất vùi hàng chục người ở Tứ Xuyên

Chính quyền địa phương cho biết mưa to cũng gây ngập lụt ở một số nơi trong tỉnh và làm sập một chiếc cầu khiến sáu xe ôtô rơi xuống sông, 12 người mất tích.



Hơn 2.700 người đã được huy động tìm kiếm người mất tích.



Mưa to ở khu vực này từ tối 8/7 đã làm sập ít nhất ba chiếc cầu ở thành phố Giang Du và Đức Dương. Chính quyền đã quyết định cấm đi lại trên tất cả các cầu ở khu vực thượng nguồn sông cho đến khi hết mưa.



Khu vực đồi núi ở Tây Nam Trung Quốc thường bị lở đất và động đất. Hồi tháng Tư vừa qua, lở đất xảy ra tại khu vực Đông Tây Tạng đã chôn vùi 83 thợ mỏ.



Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết mưa to trong mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 508.00 người dân ở hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phá hủy gần 300 ngôi nhà.



Cùng ngày, một nhà máy hóa chất ở thành phố Tùy Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, phát nổ làm ít nhất một người thiệt mạng, bảy người bị thương và một số người mất tích.



Hơn 100 lính cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường vụ nổ. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.





Theo TTXVN