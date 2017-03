Trung Quốc: Năm mới chúc Happy Niu Year

Không chỉ vậy, câu Happy Niu Year còn được dùng đặt tên cho bài hát, phim hoạt hình.

Chữ Niu trong tiếng Hoa tức con trâu có cách phát âm gần giống với chữ New trong tiếng Anh. Do đó, người Trung Quốc đã cố ý thay từ New bằng từ Niu. Cách thức thay đổi hài hước này khiến người nhận được tin nhắn bất giác mỉm cười và cảm thấy vui vẻ trong dịp năm mới.

Cũng nhân dịp Tết Kỷ Sửu, thư pháp gia Hà Văn Quân ở TP Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên) đã trổ tài viết thư pháp chúc mừng năm mới tại quảng trường thành phố (ảnh).

Anh dùng cây bút lông nặng 54 kg, dài 3,8 m và 30 kg mực Tàu để viết chữ Ngưu (con trâu). Bức thư pháp dài 20 m, rộng 9 m, được hoàn thành trong 20 phút và đã phá kỷ lục viết thư pháp chữ lớn nhất của TP Nam Sung.