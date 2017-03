Trung Quốc: Nguyên phó chủ tịch tỉnh bị kết án tử hình

Nửa tháng trôi qua từ sau phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Mân Húc, nguyên phó chủ tịch tỉnh An Huy, người dân tỉnh An Huy vẫn còn bàn luận sôi nổi. Phiên tòa diễn ra vào những ngày cuối năm 2007.

Theo chỉ định của Tòa án tối cao Trung Quốc, tòa án trung cấp TP Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông) đã thụ lý vụ án này. Cuối cùng Hà Mân Húc bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ, được hoãn thi hành án hai năm và bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 1991 đến tháng 5-2005, Hà Mân Húc đã lợi dụng chức vụ nhận hối lộ 8,41 triệu nhân dân tệ (18,5 tỷ đồng VN). Điểm nổi bật của Húc là chủ động đòi hối lộ chứ không chờ. Khoản đòi hối lộ lớn nhất là một triệu nhân dân tệ (2,2 tỷ đồng VN).

Càng lên chức càng ăn bạo

Hà Mân Húc năm nay 53 tuổi người tỉnh Sơn Đông, trình độ văn hóa đại học. Húc được bổ nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh An Huy vào tháng 6-2005, nhưng chỉ sau một năm đã bị quần chúng tố cáo và bị bắt giam.

Con đường sự nghiệp của Hà Mân Húc có thể nói rất thuận lợi và lòng tham cũng bộc lộ từ rất sớm. Năm 36 tuổi, Hà Mân Húc giữ chức phó Phòng Lao động tỉnh Triết Giang. Húc đã giúp một cán bộ cấp huyện vào làm việc tại Phòng Lao động tỉnh. Liên tiếp ba cái Tết, cán bộ này đến mừng tuổi mỗi lần 5.000 nhân dân tệ (11 triệu đồng VN).

Sau đó, Hà Mân Húc được điều đến làm việc tại các thành phố Lệ Thủy, Trì Châu, Hợp Phì (đều thuộc tỉnh Triết Giang) với các chức danh phó bí thư rồi bí thư khu ủy, bí thư thành ủy. Quyền lực ngày một lớn, Húc ăn tiền ngày một bạo. Tổng cộng có 27 cá nhân và đơn vị hối lộ cho Húc, trong đó 10 người hối lộ để được thăng quan tiến chức hoặc được điều động đến nơi khác.

Song song theo đó, Hà Mân Húc còn nhúng tay vào lĩnh vực bất động sản. Trong lĩnh vực này, người hối lộ cho Húc nhiều nhất là chủ tịch họ Vương của một công ty bất động sản ở tỉnh An Huy. Ông này hối lộ 17 lần với tổng số tiền 2,02 triệu nhân dân tệ (4,45 tỷ đồng VN).

Không chỉ vậy, Hà Mân Húc còn lợi dụng các cơ hội khai thác mỏ than, bao thầu công trình, bổ sung giấy tờ quan trọng để nhận hối lộ.

Tiền và gái

Hà Mân Húc mê tiền và cũng mê gái đẹp đến nỗi bỏ bê cả công việc. Tháng 6-2005, tại TP Trì Châu (tỉnh An Huy) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa bốn người đi xe và một người đi bộ. Bốn người kia đánh đập người đi bộ đến chấn thương.

Sau đó, do các phần tử xấu thêu dệt tin đồn, nhiều người không rõ đầu đuôi đã tụ tập đông đảo để biểu tình dẫn đến hỗn loạn. Hậu quả có nhiều công an bị thương. Sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng Phó chủ tịch tỉnh An Huy Hà Mân Húc nghe tin vẫn mặc kệ. Nguyên do lúc đó Húc đang đắm đuối bên người tình trên núi Cửu Hoa Sơn.

Tiền và gái đối với Hà Mân Húc có quan hệ hữu cơ với nhau. Húc có rất nhiều người tình và rất thích “có mới nới cũ”. Để khỏi bị người tình cũ quấy nhiễu, Húc phải chi cho người tình một khoản khá đậm gọi là “chi phí tổn thất tuổi thanh xuân”. Căn nguyên bệnh vòi tiền hối lộ cũng từ đây mà sinh ra.