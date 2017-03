Trung Quốc: Nổ hầm mỏ, 25 người chết

Nơi xảy ra vụ tai nạn sáng 16-3- Ảnh: Xinhua

Tai nạn xảy ra lúc 20g30 tối 15-3 tại hầm khai thác than của công ty TNHH ngành than Đông Hưng. Lúc đó có 31 công nhân đang làm việc dưới hầm. Kết quả điều traban đầu cho biết nguyên nhân tai nạn do chập điện gây nổ trong hầm khai thác. Sáu công nhân đã may mắn thoát chết, 25 người khác thiệt mạng tại chỗ.

Chính quyền thành phố Tân Mật đã cách chức phó chủ tịch phụ trách an toàn sản xuất thành phố Tô Doanh Tỉ, phó giám đốc cơ quan khai thác than Bùi Quốc Kỳ và buộc thôi việc bốn cán bộ địa phương do tắc trách để tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã bắt giam ba lãnh đạo của hầm mỏ này và phong tỏa toàn bộ tài sản của họ sau khi cơ quan an ninh phát hiện hầm mỏ này hoạt động trái phép.

Trung Quốc là quốc giacó nhiều tai nạn lao động trong lĩnh vực khai khoáng nhất thế giới, một phần do tiêu chẩn an toàn lao động trong khai thác mỏ thường bị giới chủ xem thường. Đầu tháng 3-2010, hơn 30 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ sụp hầm ở khu tự trị Nội Mông.

Theo MỸ LOAN (TTO/ THX, China Daily)