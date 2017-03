Trung Quốc: Nổ lớn tại nhà máy thép, 13 người chết

Hiện trường vụ tai nạn tại nhà máy thép.

Vụ nổ xảy ra tối 20/2 tại một phân xưởng đúc thép của Công ty máy móc hạng nặng Angang thuộc sở hữu nhà nước ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, một phát ngôn viên của công ty mẹ - Tập đoàn Ansteel - cho hay.

“Công tác cứu hộ đã hoàn tất. Thi thể của 3 công nhân được thông báo mất tích đã được tìm thấy và cơ quan an toàn lao động địa phương đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn”, phát ngôn viên Song Jiachen nói.

Vụ nổ đã làm tổng cộng 13 người chết và 17 người bị thương, hãng tin Xinhua cho biết.

Các tai nạn lao động thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nơi các ông chủ thường phớt lờ các quy định an toàn vì lợi nhuận.

Gần 50.000 người đã thiệt mạng do các tai nạn liên quan tới lao động trong 9 tháng đầu của năm 2011, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2010, theo các số liệu từ Cơ quan quản lý an toàn lao động.

Theo An Bình (Dân trí / Xinhua, AFP)