Trung Quốc nổi giận vì 6 du học sinh bị tấn công ở Pháp

Bộ nội vụ Pháp cho hay các sinh viên Trung Quốc nghiên cứu về ngành rượu nho đã bị tấn công vào sáng sớm ngày 15/6 tại vùng Bordeaux ở miền nam nước Pháp, miêu tả vụ bạo lực là một hành động bài ngoại.Một trong số 6 nạn nhân đã bị thương nặng ở mặt do bị một chai rượu rơi trúng. Nữ sinh viên này đã phải nhập viện và được phẫu thuật.Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris hôm qua đã lên án kịch liệt vụ tấn công. "Chúng tôi yêu cầu giới chức có liên quan tại Pháp nhanh chóng điều tra vụ việc, đưa các thủ phạm ra công lý và có hành động thích hợp để đảm bảo sự an toàn của các sinh viên Trung Quốc", đại sứ quán viết.3 trong số những kẻ tấn công đã bị bắt và đang bị tạm giam.Cư dân mạng trên trang Weibo, một mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, đã lên án vụ tấn công. Một cư dân mạng viết rằng danh tiếng của nước Pháp đã bị tổn hại, trong khi một người khác khuyên người Trung Quốc tránh tới nước này.BBC cho biết, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh một số người tại vùng Bordeaux nổi giận với các nhà đầu tư Trung Quốc, vốn đang thâu tóm các vườn nho địa phương.Theo hãng tin AFP, một trong số các sinh viên là con gái của một cựu quan chức chính phủ cấp cao, hiệu trường ngôi trường nữ sinh này cho hay.Báo chí Trung Quốc đã đăng tải thông tin về vụ tấn công hôm qua, nhưng không đề cập tới mối liên hệ chính trị của nạn nhân trên.Việc các quan chức đưa con cái đi du học nước ngoài thường gây tâm lý giận dữ tại Trung Quốc. Chủ đề này hiếm khi được báo chí chính thống nhắc tới.Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng các nạn nhân rất giàu có."Những người đủ tiền đi du) học nước ngoài hoặc là con của các quan chức chính phủ, hoặc là tới từ những gia đình giàu có", một người viết. "Họ không đáng được thông cảm", một cư dân mạng khác bình luận.Những người khác bày trút giận lên các sinh viên. "Thậm chí người nước ngoài cũng không chấp nhận được chuyện di cư của các quan chức tham nhũng và đang trừng phạt họ ở nước ngoài. Đây là nghiệp chướng", một người viết."Vụ bạo lực ở nước ngoài liên quan tới con của một quan chức chính phủ chứng tỏ rằng không có các quan chức trong sạch ở Trung Quốc", một người bình luận.Vụ tấn công diễn ra ngay trước thềm một trong những triển lãm rượu lớn nhất thế giới, Vinexpo, được tổ chức tại vùng Bordeaux.Trung Quốc, thị trường lớn thứ 3 của các nhà sản xuất rượu từ Pháp, đã tích cực tham gia triển lãm năm nay, với 18 công ty, tăng đáng kể so với 2 công ty trong năm 2011.