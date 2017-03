Trung Quốc phá băng nhóm buôn trẻ em, giải cứu 89 em nhỏ

Một bộ bài in hình những trẻ em Trung Quốc bị mất tích.

Tờ China Daily dẫn lời một quan chức giấu tên từ cơ quan công an tỉnh Quảng Đông cho biết những kẻ buôn người đã bắt cóc trẻ em và bán tại các khu vực thuộc phía nam của Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc.

81 trẻ sơ sinh được giải cứu có độ tuổi từ 10 ngày đến 4 tháng và hiện đang được nhà chức trách chăm sóc.

Theo China Daily, hồi trung tuần tháng này, cảnh sát bắt giữ 39 nghi phạm liên quan đến buôn người và đã giải cứu 8 trẻ sơ sinh từ 10 ngày đến 7 tháng tuổi. Các em đã bị gây mê và vẫn còn ngủ khi được cứu sống.



Trong cuộc bắt giữ khác sau đó, công an Trung Quốc bắt giữ 330 người bị nghi ngờ tham gia vào đường dây buôn bé gái sơ sinh. Công an đã mở chiến dịch trên khắp 14 tỉnh của Trung Quốc.



Công an Trung Quốc đã lập tức thiết lập một lực lượng đặc nhiệm trong tháng 2, sau khi phát hiện có nhiều trẻ em đã bị bán sang thành phố Đông Hưng ở tỉnh Quảng Tây.



Vụ việc này đã gây quan ngại cho chính quyền địa phương các tỉnh và nhà chức trách đã tiến hành chiến dịch phá án sau nhiều tháng điều tra.

Theo Trà Giang (Dân trí / BBC, ABC News)