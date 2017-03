Trung Quốc phá nhiều đường dây cá độ bóng đá

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có 65 con bạc đến từ các khu hành chính đặc biệt Hongkong và Macau thuộc Trung Quốc cũng như từ các nước khác như Philippines và Malaysia.



Số liệu từ Bộ Công an Trung Quốc cho thấy kể từ 11/6 đến 5/7, công an các cấp đã phá được hơn 600 nhóm cá cược bóng đá online, thu giữ tang vật 50 triệu NDT (tương đương 7,3 triệu USD).



Một vụ điển hình là ngày 3/7 tại Thượng Hải, đã có tới 58 đối tượng bị bắt giữ với tội danh lôi kéo các con bạc tham gia vào những website đánh bạc của nước ngoài cũng như cá cược bóng đá online. Tổng tiền giao dịch của riêng nhóm này đã hơn 300 triệu NDT. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được hai khẩu súng và ma túy trong người các đối tượng trên.



Một đối tượng bị công an Trung Quốc bắt giữ vừa qua là tên trùm cá độ được cho là đã thực hiện lượng tiền cá cược lên tới 100 tỷ NDT (tương đương 14,7 tỷ USD). Đây là một người Hongkong có biệt danh “Hắc ca," cầm đầu một mạng lưới cá cược online rất tinh vi, bí mật. Mạng lưới này hoạt động từ năm 2006 và bị công an triệt phá ngay trước thềm World Cup 2010.



Theo cảnh sát, mạng lưới trên bao trùm nhiều khu vực ở khắp miền Nam và miền Đông Trung Quốc. Một tên trùm khác của băng này là một phụ nữ biệt danh “Lão miêu." Đối tượng này tham gia điều hành mạng lưới từ một căn hộ có vỏ bọc như một gia đình bình thường, nơi “Lão miêu” sống với con. Hàng xóm thậm chí còn sốc khi được biết người láng giềng thân thiện đó là một trùm cờ bạc.



Trong khi đó, tính từ khi World Cup 2010 khai mạc ngày 11/6 cho đến ngày hôm qua (8/7), cảnh sát Hongkong (Trung Quốc) đã bắt giữ ít nhất 55 “nhà cái” trong 10 chiến dịch triển khai khắp thành phố. Tổng cộng, số đối tượng tham gia cá cược bất hợp pháp bị pháp luật sờ gáy đã lên đến 218 người với 82 vụ.



Con số này thấp hơn nhiều 200 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bất hợp pháp bị bắt tại Hongkong trong suốt kỳ World Cup 2006. Tuy nhiên, bốn năm trước, tổng phơi giao dịch cá cược mà cảnh sát Hongkong thu được chỉ là 74 triệu đôla Hongkong (khoảng 9,48 triệu USD). Còn năm nay, số giao dịch cá cược bị phát hiện này đã lên tới 350 triệu đôla Hongkong (44,8 triệu USD). Chắc chắn, số thực tế còn cao hơn nhiều và sẽ tiếp tục tăng mạnh khi phía trước là trận chung kết Tây Ban Nha-Hà Lan và trận tranh huy chương đồng Đức-Uruguay.



Một số liệu khác phản ánh tình trạng cá cược bóng đá tăng vọt ở Hongkong mùa World Cup này là đường dây nóng hỗ trợ những ai tự cảm nhận mình nghiện cờ bạc và đang gặp rắc rối. Tháng trước, đường dây này nhận tới hơn 1.000 cuộc gọi, cao gấp đôi mức bình thường.



Cảnh sát Hongkong cho biết đang có hiện tượng nhiều tên trùm tổ chức cá độ bóng đá online chuyển địa điểm từ Hongkong sang Trung Quốc đại lục hoạt động. Một điển hình là cảnh sát Hongkong phối hợp với cảnh sát tỉnh Quảng Đông liền kề đã phá được một đường dây cá cược liên khu vực có tổng lượng tiền giao dịch tới tám tỷ đôla Hongkong (hơn một tỷ USD) trong vòng sáu tháng qua. Tổng cộng có 93 đối tượng bị bắt giữ./.





Theo Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)