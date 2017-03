Trung Quốc phát hiện gạo nhiễm cadmium

Các chuyên gia cho biết ăn phải nhiều thức ăn có Cd vượt mức cho phép có thể dẫn tới các bệnh như loãng xương, xương biến dạng, đau xương. Tại Nhật, trong thập niên 1960 từng ghi nhận trường hợp hàng trăm nông dân bị bệnh “Itai-Itai” (tê tê say say) do ăn gạo nhiễm Cd thời gian dài.