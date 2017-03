Trung Quốc phủ nhận tin bị khủng bố

Phía Trung Quốc cho biết không có bằng chứng chứng minh bốn vụ nói trên có liên quan đến khủng bố.

Hôm trước đó, nhóm giám sát các nguy cơ khủng bố Intel Center (trụ sở tại Washington, Mỹ) cho biết: Đảng Hồi giáo Turkestan (một tổ chức ly khai của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc) đã phát đi cuộn băng video cảnh báo tấn công khủng bố vào Thế vận hội Olympic Bắc Kinh.

Cuộn băng video dài khoảng ba phút lấy tiêu đề Cuộc chiến thần thánh của chúng ta tại Vân Nam quay ngày 23-7 căn cứ theo ngày giờ trên cuộn băng.

Trong cuộn băng, Seyfullah (ảnh) tự xưng là lãnh đạo Đảng Hồi giáo Turkestan nhận đã gây ra bốn vụ khủng bố mới đây tại Trung Quốc: Vụ nổ xe buýt ở Thượng Hải ngày 5-5, vụ tấn công vào công an ở Ôn Châu ngày 17-5, vụ đặt chất nổ tại một nhà máy ở Quảng Châu ngày 17-7 và vụ nổ hai xe buýt ở Vân Nam ngày 21-7.

Tuy nhiên, Cục Công an TP Thượng Hải cho biết vụ nổ xe buýt ngày 5-5 đúng là do con người nhưng không liên quan đến khủng bố. Công an TP Ôn Châu nói sự kiện ngày 17-5 tại đây đơn thuần chỉ do tranh chấp cờ bạc gây ra.

Sở Công an tỉnh Vân Nam cho biết đến nay chưa có bằng chứng nào chứng minh vụ nổ xe buýt ngày 21-7 là do khủng bố. Công an Quảng Đông cũng khẳng định tương tự với vụ nổ tại nhà máy ngày 17-7.

Đầu tháng 7, trong hội nghị các cơ cấu chống khủng bố tại Thượng Hải, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc - ông Mạnh Hồng Vĩ đã nhấn mạnh: Thế vận hội Bắc Kinh phải đối mặt với ba nguy cơ lớn, trong đó có nguy cơ khủng bố do người Duy Ngô Nhĩ ly khai ở Tân Cương tiến hành.

Tuần trước, Công an TP Thượng Hải cũng thông báo đã loại bỏ một loạt kế hoạch khủng bố tấn công vào thời gian diễn ra thế vận hội. Điều này cho thấy phía Trung Quốc đã chủ động sẵn sàng bảo vệ an ninh.

Để bảo đảm an toàn, Trung Quốc đã bố trí cả hải, lục, không quân xung quanh Sân vận động quốc gia Tổ chim và cả hệ thống tên lửa phòng không. 200.000 binh sĩ đã được điều động bảo vệ Bắc Kinh.