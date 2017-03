Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương

Ngày 30-10, một cán bộ tại huyện Tiềm Sơn, TP An Khánh (tỉnh An Huy) gọi điện thoại đến đường dây nóng tòa soạn Báo Tối Tân An ở tỉnh An Huy tố cáo: “Cán bộ chúng tôi làm việc chăm chỉ mà lương tháng cũng không bằng quan tham đang ngồi tù”.

Phóng viên đi tìm hiểu mới biết đó là quan tham Tào Hiểu Minh - nguyên phó chủ nhiệm Ban quản lý khu khai thác kinh tế tổng hợp huyện Tiềm Sơn (gọi tắt là Ban quản lý). Ngày 4-5, Tào Hiểu Minh bị Tòa án TP An Khánh kết án chín năm tù giam và tịch thu 0,2 triệu nhân dân tệ (nửa tỷ đồng VN) tài sản cá nhân về tội nhận hối lộ. Toàn bộ số tiền nhận hối lộ hơn 1,24 triệu nhân dân tệ (3,1 tỷ đồng VN) và 1.000 USD (16,9 triệu đồng VN) cũng bị truy thu.

Tuy nhiên, nửa năm nay, Tào Hiểu Minh hàng tháng vẫn lĩnh lương đều đều, chức vụ hành chính lẫn chức vụ Đảng vẫn chưa bị khai trừ. Ngay lập tức, phóng viên liên lạc với Ban quản lý và Huyện ủy huyện Tiềm Sơn. Hai cơ quan này lúc đó điều tra và xác nhận đúng vậy. Sau đó, lãnh đạo huyện đã ra quyết định ngừng phát lương cho Tào Hiểu Minh, truy thu lương đã phát và ra quyết định khai trừ chức vụ hành chính và khai trừ Đảng đối với Tào Hiểu Minh.

Ông Hàn Quốc Văn (Chủ nhiệm Ban quản lý) biện bạch việc phát nhầm lương là do khi xảy ra vụ án Tào Hiểu Minh, lãnh đạo huyện đang thay nhiệm kỳ nên sự việc bị lãng quên. Ông Hoàng Hiếu Sinh (Phó Chủ nhiệm) lại giải thích khác:

+ Tiền lương không phải phát nhầm. Năm 2007, khi Tào Hiểu Minh bị bắt, Ban quản lý đã xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy. Huyện ủy có thư phúc đáp rằng trước tiên dừng phát thưởng, đợi khi phán quyết của tòa có hiệu lực sẽ dừng phát lương. Chúng tôi chỉ có thể dừng phát lương sau khi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật khai trừ Đảng, bãi chức vụ đối với Tào Hiểu Minh và các ban, ngành nhân sự và tài chính của huyện gửi công văn thông báo. Tháng 6-2008, chúng tôi nghe tin Tào Hiểu Minh bị kết án. Tuy nhiên, tòa án chưa gửi công văn về bản án nên chúng tôi không có căn cứ ra quyết định ngưng phát lương. Ngày 3-11, chúng tôi đã chủ động cử người sang tòa án lấy bản án.

Huyện ủy huyện Tiềm Sơn cho rằng có bản án của tòa thì Huyện ủy mới có thể khai trừ Đảng, bãi chức vụ của Tào Hiểu Minh. Thế nhưng Tòa án TP An Khánh khẳng định: Theo quy định, tòa chỉ chuyển bản án cho bị cáo, chưa từng có việc phải gửi bản sao bản án đến đơn vị hoặc cơ quan đảng ủy nơi bị cáo công tác và thông thường, đơn vị quản lý bị cáo phải liên hệ với tòa để lấy bản sao.

Rõ ràng là trong vụ này đã có việc đùn đẩy trách nhiệm với nhau. Vụ án Tào Hiểu Minh không phải nhỏ bởi có ảnh hưởng lớn tại địa phương. Dù biện hộ thế nào hay truy cứu trách nhiệm tại khâu công tác nào đều không thể che đậy lề lối hành chính quan liêu trong cơ chế làm việc của các ban, ngành hữu quan ở huyện Tiềm Sơn.