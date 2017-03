Trung Quốc: Sập đường hầm tàu điện ngầm

Diện tích hầm sập rộng 20 m, dài 100 m, sâu 10 m. 11 chiếc ôtô đang chạy trên đường bị rơi xuống hầm.

Đội cứu hộ hơn 1.000 người đã đến hiện trường. Hơn 40 máy bơm nước và máy hút bùn công suất lớn cộng thêm ba máy xúc đất loại lớn đã được điều động.

Chính phủ Trung Quốc đã ra chỉ thị dốc sức tìm kiếm người bị nạn và nhanh chóng điều tra nguyên nhân tai nạn. Bộ Nhà ở và Xây dựng nông thôn-thành thị đã thành lập tổ chỉ đạo cứu hộ. Chính quyền TP Hàng Châu đã thành lập ban chỉ huy công tác cứu hộ do Phó Trưởng Thư ký UBND TP Hàng Châu Vương Quang Vinh làm tổng chỉ huy.

Tổ điều tra tai nạn gồm đại diện của Cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất tỉnh Triết Giang, Phòng Xây dựng tỉnh Triết Giang, Cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất TP Hàng Châu, Ủy ban Xây dựng TP Hàng Châu và ban, ngành, Công an TP Hàng Châu đã có mặt tại hiện trường niêm phong toàn bộ tài liệu như sơ đồ, bản vẽ thi công...

Sáng 16-11, lãnh đạo TP Hàng Châu đã tổ chức họp báo công bố tình hình xử lý tai nạn. Toàn bộ công trình xây dựng tàu điện ngầm Hàng Châu đã dừng thi công. Tổng chiều dài thiết kế của công trình là 278 km với tổng vốn đầu tư dự toán 100 tỷ nhân dân tệ (250.000 tỷ đồng VN). Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH cổ phần Trung Thiết Trung Quốc thuộc Tập đoàn Trung Thiết.