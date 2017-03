Trung Quốc: Sập mỏ than, hàng chục người bị mắc kẹt

Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Cơ quan an toàn tỉnh Hà Nam cho biết tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 45 phút tối (giờ địa phương), vào thời điểm trong mỏ có khoảng 75 thợ mỏ đang làm việc.



Sau tai nạn, khoảng 20 người đã được giải cứu, trong đó có 7 người bị thương nói trên. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được xúc tiến khẩn trương.



Theo các quan chức tỉnh Hà Nam, trước khi mỏ than sâu 760m này bị sập, ở khu vực này đã xảy ra một trận động đất nhẹ 2,9 độ Richter.



Mỏ than này có công suất 2,1 triệu tấn/năm, thuộc tổ hợp than Yima của tỉnh Hà Nam./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)