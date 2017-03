Trung Quốc: Say rượu, quan chức tông chết 5 thiếu niên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Ninh, trực thuộc thành phố Lạc Dương (Hà Nam) đã bắt giữ ông Cố Khánh Dương, Trưởng Bưu cục huyện, với tội danh gây nguy hiểm cho an ninh công cộng.



Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra lúc 23 giờ (giờ địa phương) tối 5-12. Khi ấy, ông Cố Khánh Dương lái xe của cơ quan trong tình trạng say rượu và tông trúng một nhóm 7 thiếu niên đang đi trên đường, khiến 5 em thiệt mạng.



Các nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến 15, 3 em chết ngay tại chỗ, 2 em còn lại tử vong ở bệnh viện không lâu sau đó. “Cứ như có một luồng gió sượt ngang, tôi quay lại và thấy 5 đứa trẻ ngã xuống đất,” một nhân chứng kể lại.



Khi tin này xuất hiện trên mạng Sina trưa 7-12, hơn 14.000 cư dân mạng đã bày tỏ sự tức giận. Cách đây chưa đầy hai tháng, con trai một quan chức ở tỉnh Hà Bắc cũng lái xe khi say rượu khiến một sinh viên nữ thiệt mạng.





Theo Huệ Bình (NLĐ/ Tân Hoa Xã)