Trung Quốc sẽ thay Ấn Độ gia nhập dự án khí đốt IPI

Bài báo còn cho biết, một khi Trung Quốc quyết định gia nhập, dự án đường ống IPI có thể lập tức được khởi công, Trung Quốc sẽ thay thế Ấn Độ trở thành khách hàng quan trọng của đường ống này.



Bài báo đã dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki cho biết, Iran đã sẵn sàng khởi động dự án đường ống IPI bất cứ lúc nào, đồng thời còn cho hay, đây là một “đường ống hòa bình”. Theo ông Mottaki, vấn đề chi tiết trong tất cả lĩnh vực giữa Pakistan và Iran cuối cùng đều đã được giải quyết. “Không có Ấn Độ, chúng tôi vẫn có thể bắt đầu dự án này”.



Ông Mottaki còn chỉ trích Mỹ về việc quốc gia này đang làm luật để phá hoại dự án đường ống khí đốt này. Theo ông, mối quan hệ không ngừng lớn mạnh giữa Mỹ và Ấn Độ không nên để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia khác tại khu vực này.



Theo tìm hiểu, từ năm 1994, Iran và Ấn Độ đã đưa ra sáng kiến xây dựng đường ống khí đốt IPI. Phía tây đường ống này bắt nguồn từ mỏ khí đốt South Pars miền nam Iraq, băng qua Pakistan rồi đến Ấn Độ, với tổng chiều dài gần 2600km, Dự kiến trị giá dự án này ước đạt 7,4 tỷ USD. Sau này do nguyên nhân chính trị và thương mại, đường ống này lại một lần nữa bị trì hoãn.



Hai năm trước, tờ “Pakistan Post” đã từng đưa tin, Trung Quốc rất muốn tham gia vào dự án này, nhưng trong bài báo đó chưa đề cập tới việc Ấn Độ sẽ rút lui khỏi dự án. Tuy nhiên, do chịu sự kìm chế của Mỹ và những lo lắng xuất phát từ vấn đề an ninh đường ống, chính phủ Ấn Độ trong năm 2008 đã quyết định từ bỏ dự án này.