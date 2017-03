Trung Quốc siết chặt an ninh mạng

Văn phòng các vấn đề mạng chịu trách nhiệm về những hoạt động ngoại giao liên quan đến vấn đề mạng, Xinhua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay cho biết.

Bà Hoa cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và hợp tác với tất cả các bên, và Bắc Kinh tin rằng những luật lệ cần phải được tạo dựng dựa trên khuôn khổ của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc sẽ liên lạc với Mỹ về an ninh mạng thông qua nhóm làm việc an ninh mạng theo cuộc đối thoại an ninh và chiến lược Trung - Mỹ. Bà Hoa cho hay Trung Quốc đã trở thành một trong những nạn nhân chính của nạn tấn công mạng và Bắc Kinh phản đối hành động này dưới mọi hình thức.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tiết lộ rằng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hàng nghìn máy tính ở Trung Quốc. Bà Hoa trước đó cho hay bà "không có thông tin gì" khi được hỏi về việc liệu Mỹ có dẫn độ Snowden hay không và cũng từ chối bình luận về thông tin Mỹ tấn công hàng nghìn máy tính nước này.

Theo Trọng Giáp (VNE)