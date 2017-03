Trung Quốc: Tài xế đâm xe vào học sinh vì bất mãn tòa

Hiện trường vụ đâm xe trưa 24-12 gần Trường Trung học số 1 Phong Ninh tại huyện tự trị Mãn Châu Phong Ninh (tỉnh Hà Bắc). Ảnh: TÂN VĂN XÃ

Trong số các học sinh bị thương, một em bị vỡ sọ, một em bị nát xương bàn chân và một em bị vỡ mạch máu nhãn cầu. Xe của y cũng đâm làm hư hại sáu ô tô, hai xe máy và bốn xe đạp. Vụ việc xảy ra khi các em đang rời trường đi ăn trưa.

Sau khi gây án, Âm Thiết Quân đã đốt xe nhưng công an đã có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa. Họ phát hiện thấy một thùng xăng và các băng pháo trong xe. Âm Thiết Quân đã bị tạm giữ và bị khởi tố về tội đe dọa an ninh công cộng.

Trong quá trình thẩm vấn, y nói pháo và xăng trong xe không phải để sử dụng cho mục đích gây nổ. Công an cũng loại trừ khả năng y lái xe trong tình trạng say rượu hoặc say ma túy. Theo hồ sơ của công an, y đã nhiều lần khiếu nại với các cơ quan chức năng liên quan đến vụ con gái của y bị sát hại cách đây ba năm.

Công an nghi ngờ hành động của y có thể xuất phát từ bất mãn với phán quyết của tòa án địa phương trong vụ con gái ông bị sát hại. Tòa đã không kết án tử hình tất cả các bị cáo trong vụ án. Theo Tân Hoa xã, y đã ly dị vợ và không có nghề nghiệp ổn định.

LÊ LINH