Trung Quốc tạm ngưng cấp visa loại F cho người nước ngoài

Nguồn tin Chosun còn cho biết thêm visa loại F là loại visa mà cơ quan nhập cư Trung Quốc cấp cho người nước ngoài có nhu cầu ra vào Trung Quốc thường xuyên để làm ăn và có thời hạn từ sáu tháng trở lên.

Trong thời hạn tạm ngưng, người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Trung Quốc có thể chuyển sang xin visa ra vào một lần với thời hạn một tháng hoặc loại ra vào hai lần với thời hạn ba tháng.

Theo hãng tin AFP, từ tuần trước các công ty du lịch lữ hành của Hong Kong và Singapore đã không xin được visa loại F cho khách hàng của mình vào Trung Quốc. "Lý do chính có liên quan đến sự kiện Olympic, nhiều khách hàng của chúng tôi đã hủy chuyến du lịch đến Trung Quốc do những khó khăn trên", Daryl Bending, thuộc công ty du lịch Concorde ở Hong Kong than phiền.

Andrew Work, giám đốc điều hành phòng thương mại Canada cho biết lệnh này sẽ gây khó khăn cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Hong Kong, nhất là những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.