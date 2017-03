Trung Quốc tăng cường an ninh cho Đại hội Đảng 18

Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập các cơ quan lâm thời để thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định xã hội trước khi Đại hội 18 chính thức khai mạc.



Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ra ngày 17/8 cho biết cảnh sát Bắc Kinh đã chính thức khởi động chiến dịch tăng cường an ninh cho Đại hội 18, nơi sẽ có hơn 2.000 đại biểu tham dự và chứng kiến tiến trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.



Phát biểu tại buổi lễ phát động chiến dịch, Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh Phó Chính Hoa nêu rõ: “Cảnh sát Bắc Kinh phải sử dụng biện pháp quả đấm thép để đảm bảo kỷ luật trong lực lượng. Chúng ta phải cải thiện tất cả các khả năng để chiến đấu với tội phạm nhằm tạo ra một môi trường xã hội hài hòa và ổn định, vì sự thành công của Đại hội 18 sắp tới.”



Ông Phó Chính Hoa cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn để đảm bảo Đại hội 18 diễn ra suôn sẻ.



Trước đó, Sở Công an Thành phố Bắc Kinh hôm 15/8 đã thiết lập các trung tâm an ninh tạm thời để đảm bảo an toàn cho Đại hội 18, sự kiện dự kiến diễn ra trong mùa Thu này.



Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố chi tiết về quy mô của hoạt động đảm bảo an ninh cho Đại hội 18, nhưng từ tháng 3, khoảng 27.000 cảnh sát đã được triển khai hàng ngày tại khu vực quanh địa điểm diễn ra Đại hội 18./.

(Theo TTXVN)