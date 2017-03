Trung Quốc tạo dòng virus cúm mới nguy hiểm

Công trình gây tranh cãi trên được đăng tải trên tạp chí Science ra ngày 2-5, theo đó, một nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu thú y Cáp Nhĩ Tân đã trộn lẫn virus cúm gia cầm H5N1 và virus cúm người H1N1 để tạo ra các dòng virus cúm mới. H5N1 là loại virus chết người nhưng không dễ lây giữa người, trong khi H1N1 dễ lây giữa người. Kết quả là đã có 127 dòng virus lai giữa H5N1 và H1N1 được tạo ra, trong đó có 5 dòng có thể lây lan qua không khí giữa chuột lang trong phòng thí nghiệm.

Chuột lang được dùng để kiểm tra tính độc hại các dòng virus cúm mới tạo ra trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Ảnh:SCIENCE

Ông Robert May, nhà khoa học từng làm cố vấn cho chính phủ Anh, chỉ trích trên báo The Independent hôm 2-5: “Họ tuyên bố tiến hành nghiên cứu để giúp phát triển vắc-xin phòng chống. Trên thực tế, lý do thật sự là họ đã bị thúc đẩy bởi tham vọng mù quáng. Họ đang tìm cách tạo ra những virus nguy hiểm có thể lây nhiễm giữa người. Đây là một sự vô trách nhiệm kinh khủng”.

Giáo sư Simon Wain-Hobson tại Viện Pasteur ở Paris (Pháp) lo ngại rằng toàn bộ dòng virus lai nói trên có thể lây giữa người với nhau dễ dàng, đồng thời có chứa một số đặc tính chết người của H5N1.

Theo Hoàng Phương (NLĐO)