Trung Quốc: Thông qua Luật An toàn thực phẩm

Ngày 28-2, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Luật An toàn thực phẩm gồm 10 chương, 104 điều quy định về tiêu chuẩn an toàn, kinh doanh, sản xuất, kiểm nghiệm, xuất nhập khẩu, xử lý tai nạn, giám sát, trách nhiệm pháp luật... Luật mới có hiệu lực từ ngày 1-6 thay thế Luật Vệ sinh thực phẩm năm 1995.

Luật mới quy định ngành y tế sẽ thống nhất các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành thành một tiêu chuẩn chung mang tên Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm. Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban An toàn thực phẩm. Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế giám sát, đo lường và đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thực hiện chế độ giấy phép kinh doanh, sản xuất và giấy phép thêm phụ gia vào thực phẩm.

Người thêm chất phụ gia trái phép sẽ bị tịch thu toàn bộ lợi nhuận, bị phạt đến 10 lần giá trị hàng hóa và bị hủy giấy phép kinh doanh, sản xuất.