Trung Quốc: Thu hồi dược thảo gây chết người

Trước đó, Bộ Y tế đã chỉ thị ngừng tiêu thụ dược thảo này để điều tra. Ngày 11-2, ba bệnh nhân ở huyện tự trị Đại Thông (TP Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải) đã có phản ứng bất thường sau khi dùng thuốc, sau đó một người chết, hai người vẫn còn điều trị.

Dược thảo Song Hoàng Liên do Chi nhánh Công ty Dược phẩm Ô Tô Lý (tỉnh Hắc Long Giang) tại TP Giai Mộc Tư sản xuất, chuyên dùng hạ sốt và chữa ho do cảm lạnh. Tại tỉnh Hắc Long Giang có ba ca phản ứng bất thường sau khi dùng dược thảo và tỉnh đã yêu cầu Công ty Ô Tô Lý thu hồi hơn 0,4 triệu sản phẩm.

Về thuốc trị tiểu đường Đường Chỉ Ninh giả, đến ngày 13-2, sau khi nghi can Lý Đông giữ vai trò đầu mối phân phối bị bắt, đã có thêm bốn nghi can sa lưới, trong đó có Phó Kỳ Trưởng là nghi phạm chính sản xuất thuốc giả. Tên này khai tụ điểm sản xuất thuốc giả tại TP Thái An (tỉnh Sơn Đông). Lý Đông và Phó Kỳ Trưởng khai từ tháng 10-2008 đến tháng 1-2009 đã tiêu thụ tại khu tự trị Tân Cương tổng cộng 72 kiện thuốc giả Đường Chỉ Ninh, tương đương 14.400 hộp.