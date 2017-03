Trung Quốc tìm thấy 17 thi thể trong vụ lở núi tại Tây Tạng

Các nạn nhân có thể bị vùi sâu tới hơn 30m

Trước đó hôm 29/3, một vụ sạt lở núi trên phạm vi hơn 3km ở làng Zhaxigang, huyện Maizhokunggar, phía Đông thủ phủ Lhasa của tỉnh Tây Tạng. Tổng cộng 83 công nhân mỏ đã bị vùi lấp.





Trong ngày hôm qua, nhiều lều trại, quần áo và dụng cụ làm bếp đã được tìm thấy gần nơi phát hiện thi thể các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ ước tính khối lượng đất đá đã đổ xuống lên tới 2 triệu mét khối, tạo thành một lớp phủ dày trung bình tới 30m lên hiện trường.





Hơn 3.500 nhân viên cứu hộ đã được điều tới và con số này sẽ còn tiếp tục tăng. Nhiệt độ về đêm tại đây thường xuống dưới 0 độ C cộng với hiện tượng không khí loãng do ở độ cao 4.600m so với mực nước biển khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn. Theo tờ China Daily, ngay cả lực lượng chó cứu hộ cũng gặp khó khăn do điều kiện khí hậu tại đây.





Ông Wu Yingjie, phó chủ tịch của chính quyền khu tự trị Tây Tạng cho biết ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm người mất tích và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Nhưng “hy vọng tìm thấy người mất tích còn sống là mong manh”, ông Wu nói.





Cũng trong ngày hôm qua, tổng giám đốc Sun Zhaoxue của Tập đoàn vàng quốc gia Trung Quốc cho biết không phải toàn bộ 83 nạn nhân là nhân viên trực tiếp của mình mà có tới 3 công ty tham gia cung ứng lao động và thiết bị khai mỏ. Danh tính của các công nhân mất tích đã được xác nhận trong đó có 2 phụ nữ và 2 người Tây Tạng.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / China Daily)