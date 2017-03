Trung Quốc: Tránh mâu thuẫn, phải nghe dân!

Một số vụ nổi cộm

Bạo động tại huyện Ung An (tỉnh Quý Châu): Ngày 28-6, 104 phòng làm việc của UBND huyện, 47 phòng của công an huyện và 14 phòng của đội điều tra hình sự bị đốt. Sự việc phát sinh do cái chết của nữ sinh Lý Thụ Phân 17 tuổi. Công an kết luận nạn nhân tự tử, gia đình nạn nhân không tin đã kêu gọi hơn 300 người biểu tình, sau đó bạo động xảy ra. Hơn 150 người bị thương, trong đó có 100 cảnh sát. 116 người tham gia bạo động bị bắt giữ. Bí thư Huyện ủy và chủ tịch huyện Ung An bị cách chức.

Bạo động tại huyện Mạnh Liên (tỉnh Vân Nam): Do tranh chấp quyền khai thác cao su, nông dân thị trấn Mạnh Mã đã nhiều lần xung đột với công ty cao su. Ngày 19-7, năm nông dân bị công an cưỡng chế bắt đi. Hàng trăm người dân đã sử dụng hung khí bao vây công an suốt 11 tiếng. Hai người dân thiệt mạng, 41 cảnh sát và 19 người dân bị thương.

Bạo động tại TP Lũng Nam (tỉnh Cam Túc): Ngày 17-11, hơn 30 hộ dân trong khu vực giải tỏa tại trung tâm hành chính TP Lũng Nam đã tụ tập trước UBND thành phố để tìm hiểu nghi vấn trong công tác giải tỏa. Sau đó, một số đông người dân đã bao vây trụ sở UBND và đốt phá. 110 gian nhà và 22 xe ôtô bị phá hỏng.

Xe taxi đình công: Trong tháng 11 đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ xe taxi đình công ở Trùng Khánh, Hình Châu (tỉnh Hồ Bắc), Tam Á (tỉnh Hải Nam), huyện Vĩnh Đăng, TP Lan Châu (tỉnh Cam Túc), Đại Lý (tỉnh Vân Nam), Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông). Ngành vận tải Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Các ban ngành hữu quan phải tiến hành cải cách trong quản lý vận tải taxi.

Từ các vụ gây rối nói trên đã rút ra được những vấn đề nổi bật như sau: 1. Tại một số địa phương, quyền lực và tiền bạc kết hợp đã xâm hại nghiêm trọng lợi ích thiết thực của người dân; 2. Một bộ phận cán bộ địa phương đã bàng quan trước bức xúc của dân. Bức xúc tích lũy lâu ngày tạo thành mâu thuẫn xã hội; 3. Cơ chế truy cứu trách nhiệm cán bộ sau những sự việc nghiêm trọng không đến nơi đến chốn.

Cách nào hóa giải mâu thuẫn?

Chuyên viên Đan Quang Nãi (Viện Khoa học xã hội) nhận xét: “Một số vấn đề trước đây có thể qua mắt người dân nhưng nay thì không. Một mặt do thông tin đại chúng ngày càng phổ biến và nhận thức của người dân được nâng cao. Mặt khác, mâu thuẫn tích lũy đến một mức nhất định rồi như giọt nước tràn ly”.

Trong vụ bạo động huyện Ung An, nguyên nhân xuất phát từ một vụ việc nhỏ nhưng không được giải quyết kịp thời, thấu đáo khiến người dân bất mãn. Cộng thêm vào đó là bức xúc nhiều năm về quyền lợi của dân bị xâm hại trong khai thác khoáng sản, giải tỏa mặt bằng, cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Giáo sư Trúc Lập Gia (Học viện Hành chính quốc gia) nói: “Không phải do bức xúc của người dân nhiều mà do cán bộ ngày một thiếu trách nhiệm. Nguyên nhân bởi lợi ích của cán bộ không gắn kết với quần chúng mà gắn kết với các nhà đầu tư”. Trong vụ bạo động ở huyện Mạnh Liên, quan chức địa phương và doanh nghiệp cao su đều thủ lợi trong việc xâm hại quyền lợi của người dân trồng cao su.

Trong năm 2008, mỗi khi có sự kiện gây ảnh hưởng lớn trong xã hội, Trung Quốc tiến hành ngay cơ chế truy cứu trách nhiệm cán bộ. Theo giáo sư Trương Hi Hiền (Trường Đảng trung ương), cơ chế này có tiến bộ nhưng vẫn trong giai đoạn “ném đá dò đường”. Điều quan trọng của cơ chế không phải là truy cứu sau khi sự việc xảy ra mà phải ngăn chặn trước khi sự việc xảy ra.

Giáo sư Tần Cương (Trường Đảng trung ương Trung Quốc) nhận xét: “Tại một số địa phương, khi giải quyết vấn đề phát sinh, động một cái cán bộ lại dùng các cụm từ mang tính đấu tranh giai cấp như “phần tử phi pháp”, “đối thủ mâu thuẫn” trong khi không chịu tự suy xét lại thái độ công tác và phương thức công tác của mình”.