Trung Quốc triệt phá 600 băng đảng tội phạm mạng

Theo số liệu do Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 25/7, tính từ tháng Sáu tới nay, cơ quan này đã bắt giữ trên 10.000 nghi can và xóa khoảng 3,2 triệu tin nhắn "độc hại" trên mạng.



Hầu hết các băng đảng trên bị phát hiện và bắt giữ khi cơ quan chức năng Trung Quốc trấn áp các hành vi phát tán nội dung đồi trụy, buôn bán vũ khí, thiết bị nghe trộm, văn bằng giả mạo cũng như hoạt động thu thập bất hợp pháp các thông tin cá nhân và bán các thông tin này.



Cũng trong chiến dịch đặc biệt này, các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ của 62 trang web và diễn đàn mạng xóa các nội dung không thích hợp, phạt 30 nhà cung cấp dịch vụ Internet cho phép truy cập vào các trang web không được cấp phép.



Bộ Công an Trung Quốc cho biết nhờ chiến dịch truy quét này nên các thông tin bất hợp pháp và độc hại trên mạng Internet đã giảm mạnh, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn còn những tin nhắn lừa đảo và các nhà cung cấp dịch vụ Internet vẫn chưa quản lý chặt chẽ.



Bộ này khẳng định sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống lại tội phạm mạng và trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm.





Theo TTXVN